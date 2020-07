Gli enormi investimenti di Huawei sul proprio store digitale AppGallery iniziano a ripagare l’azienda che, troppo spesso, viene quasi data per spacciata dopo il trambusto causato dal ban USA contro Huawei. Il lavoro svolto dal colosso cinese sta invece attirando l’attenzione di milioni di utenti in Europa (e in Italia), oltre a molti sviluppatori che stanno rilasciando applicazioni di primaria importanza sullo store di Huawei.

Ecco le app Mediolanum e HP Print

Infatti, dopo l’arrivo delle applicazioni per la gestione di importanti operatori mobile virtuali, lo sbarco dell’applicazione TomTom e di tante applicazioni bancarie, in queste ore anche Mediolanum e HP Print trovano posto all’interno di AppGallery.

Ad oggi sono più di 460 milioni gli utenti mensili che sfruttano AppGallery per scovare nuove app o per aggiornare quelle già installate sul proprio smartphone, mentre sono più di 184 miliardi le app scaricate globalmente durante il primo semestre 2020.

La crescita in Europa è merito anche dell’istituzione di Huawei Ecosystem Incentive Program da 1 miliardo di dollari che funge da volano per la crescita di tutto l’ecosistema Huawei nel dopo Google.

Le applicazioni possono essere scaricate tramite l’apposito menu “Cerca” disponibile su AppGallery oppure cliccando i link sottostanti per lo store di Huawei sul web: