Huawei AppGallery continua a crescere ogni giorno in Europa, sia per quanto riguarda il numero di utenti (33 milioni sono quelli attivi ogni mese nel Vecchio Continente), sia nel numero di app integrate (oltre 81.000 per gli Huawei Mobile Services). L’estate 2020 lo store della casa cinese raggiunge dunque nuovi importanti traguardi.

Huawei AppGallery cresce in Europa

Huawei AppGallery può contare ad oggi su oltre 460 milioni di utenti mensili attivi in tutto il mondo e su 184 miliardi di app scaricate a livello globale nel primo semestre 2020. Rimanendo in Europa, oltre ad avere 33 milioni di utenti attivi ogni mese, lo store virtuale fa registrare più di 73 milioni di Huawei ID e più di 81.000 app integrate. Si tratta di numeri niente male per il produttore cinese, che è stato costretto a potenziare il proprio store dopo i guai con il ban USA.

Le app per l’estate e non solo su Huawei AppGallery

All’interno di Huawei AppGallery è possibile trovare tante app (e quick app) per affrontare al meglio il periodo estivo, più ricco di mobilità e viaggi rispetto al resto dell’anno, ma senza dimenticare le app bancarie, quelle per l’intrattenimento, i social, il food delivery, lo shopping e l’istruzione. Ecco alcune delle app più interessanti a bordo dello store dedicato agli utenti con Huawei Mobile Services:

mobilità e viaggi : con il periodo estivo sono tra le app più utilizzate; su Huawei AppGallery sono presenti app come Meteo.it, Alitalia, Prezzi Benzina – GPL e Metano, Scanner Veicoli, HERE WeGo, TomTom AmiGO, FreeNow (my taxi), Airbnb e 112 Where Are U;

: con il periodo estivo sono tra le app più utilizzate; su Huawei AppGallery sono presenti app come Meteo.it, Alitalia, Prezzi Benzina – GPL e Metano, Scanner Veicoli, HERE WeGo, TomTom AmiGO, FreeNow (my taxi), Airbnb e 112 Where Are U; banche e pagamenti : come abbiamo visto Huawei si sta occupando anche di integrare il maggior numero di app bancarie; sono infatti presenti le app Ubi Banca, Relax Banking Mobile di Iccrea Banca, MY Carta BCC, Sella, Banca D’Alba Mobile, Hype ma anche Satispay per i pagamenti in mobilità;

: come abbiamo visto Huawei si sta occupando anche di integrare il maggior numero di app bancarie; sono infatti presenti le app Ubi Banca, Relax Banking Mobile di Iccrea Banca, MY Carta BCC, Sella, Banca D’Alba Mobile, Hype ma anche Satispay per i pagamenti in mobilità; intrattenimento e sport : a bordo app come SportMediaset, Mediaset Play, RaiPlay, RaiPlay Radio, Radio Deejay, Deezer, ma anche tanti popolari giochi come GOT Beyond the wall e PewDiePie’s Tuber Simulator. Non mancano le riviste digitali, come ad esempio Wired Italia, Vanity Fair Italia, Vogue Italia, GQ Italia e Condé Nast Traveller;

: a bordo app come SportMediaset, Mediaset Play, RaiPlay, RaiPlay Radio, Radio Deejay, Deezer, ma anche tanti popolari giochi come GOT Beyond the wall e PewDiePie’s Tuber Simulator. Non mancano le riviste digitali, come ad esempio Wired Italia, Vanity Fair Italia, Vogue Italia, GQ Italia e Condé Nast Traveller; utilità : AppGallery integra anche app per semplificare la vita di tutti i giorni come Wikipedia, Zoom, Junker, Libero Mail, WIFI WPS WPA TESTER, Casa.it e Immobiliare.it;

: AppGallery integra anche app per semplificare la vita di tutti i giorni come Wikipedia, Zoom, Junker, Libero Mail, WIFI WPS WPA TESTER, Casa.it e Immobiliare.it; social : tra le app social di Huawei AppGallery sono disponibili le quick app di Twitter e Tumblr, oltre a Tinder, l’app per fare nuovi incontri;

: tra le app social di Huawei AppGallery sono disponibili le quick app di Twitter e Tumblr, oltre a Tinder, l’app per fare nuovi incontri; food delivery : anche in vacanza molti non rinunciano al cibo a domicilio, e questi possono trovare app come Foodora, ma anche app per rimanere aggiornati sulle promozioni “culinarie” come Roadhouse e Burger King Italia;

: anche in vacanza molti non rinunciano al cibo a domicilio, e questi possono trovare app come Foodora, ma anche app per rimanere aggiornati sulle promozioni “culinarie” come Roadhouse e Burger King Italia; shopping : tante opportunità anche per lo shopping con le app e le quick app Yoox, Zalando, Piazza Italia, ePrice, TrovaPrezzi.it, Unieuro e MediaWorld;

: tante opportunità anche per lo shopping con le app e le quick app Yoox, Zalando, Piazza Italia, ePrice, TrovaPrezzi.it, Unieuro e MediaWorld; istruzione: la cultura è importante e su AppGallery ci si può già “preparare” per il prossimo anno scolastico con le app ClasseViva Docenti, Famiglia e Studenti; sono presenti anche AXIOS Famiglia e Studenti, così come Concorsando.it per i quiz dei concorsi pubblici e Analisi Logica.

Se siete curiosi di scoprire cosa offre Huawei AppGallery, con l’arrivo della versione web potete dargli un’occhiata anche da PC seguendo questo link.