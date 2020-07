AppGallery rappresenta una delle colonne portati della strategia di Huawei per il post-Google a seguito del ban USA contro Huawei. In queste settimane ci siamo molto spesso occupati delle tante novità che hanno investito lo store digitale del colosso cinese che, con l’arrivo di applicazioni piuttosto popolari, si posiziona così come una valida alternativa per i tanti utenti ancora dubbiosi per via dell’assenza di Google Play Store.

AppGallery cresce senza sosta

L’azienda, per incrementare la popolarità della piattaforma e spingere così sempre più sviluppatori a pubblicare le app anche su AppGallery, annuncia alcune nuove app e diverse partnership pensate per incrementare il proprio ecosistema.

Samsonite, 360 Robot Vacuum Cleaner, Kärcher, Joyoung Intelligent Thermostatic Electric Kettle e OPPLE Lighting, rappresentano alcune delle nuove realtà che offriranno particolari vantaggi agli utenti muniti di smartphone Huawei.

Samsonite, ad esempio, permetterà agli utenti di tappare sullo smartphone Huawei per bloccare la serratura delle valigie munite di smart lock, mentre gli utenti muniti di 360 Robot Vacuum Cleaner potranno controllare da remoto la pulizia dei pavimenti tramite l’applicazione AI Life di Huawei.

A queste si aggiungono altre applicazioni, suddivise in queste macro categorie:

sport, media e intrattenimento: The Sun, il Times, talkSPORT;

gaming: Asphalt 9, Clash of Kings, Game of Thrones, Rise of Kingdoms;

navigazione, mappe e ricerca: Qwant, HereWeGo e Sygic;

viaggi: booking.com, Skyscanner, Lufthansa, Turkish Airlines e tante altre;

educazione: BBC Learning English, ClasseViva e Kahoot!;

shopping: Lidl, JD Sports, AlliExpress e Rakuten;

finanza: Caixa Bank, Santander, DBS Digibank, Eurobank e tante altre.

Parlando proprio delle applicazioni per la gestione della finanza e del conto bancario, AppGallery apre le porte anche ad alcune importanti applicazioni tedesche come Finanzguru, finanzblick Online-Banking e Outbank 360° Banking.