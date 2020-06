Aliexpress, la famosa piattaforma di eCommerce, permette ai clienti italiani di effettuare ricariche telefoniche direttamente tramite la propria applicazione per dispositivi Android e iOS. Però, rispetto a quando vi avevamo parlato della possibilità di sfruttare un buono da 2 euro su Aliexpress per una ricarica telefonica, da qualche tempo sono cambiati i tagli di ricarica per alcuni operatori.

Ad oggi, tramite l’applicazione mobile di Aliexpress, è possibile effettuare ricariche telefoniche per i seguenti operatori: TIM, Vodafone, WINDTRE, ho. Mobile, Kena Mobile, Digi Mobil e Lycamobile.

Tagli di ricarica telefonica

Ecco quali sono i piani di ricarica disponibili comodamente suddivisi per operatore telefonico.

TIM

4 euro

6 euro

12 euro

17 euro

22 euro

30 euro

50 euro

100 euro

Vodafone

8 euro

13 euro

20 euro

30 euro

50 euro

WINDTRE

6 euro

11 euro

15 euro

20 euro

25 euro

50 euro

Kena Mobile

5 euro

10 euro

15 euro

25 euro

50 euro

ho. Mobile

5 euro

10 euro

15 euro

20 euro

25 euro

30 euro

50 euro

Digi Mobil

5 euro

10 euro

15 euro

20 euro

Lycamobile

5 euro

10 euro

20 euro

30 euro

50 euro

Per effettuare una ricarica è necessario entrare nella sezione dedicata dell’applicazione, inserire il proprio numero di telefono ed infine selezionare l’operatore telefonico tramite il menu a tendina; la ricarica verrà poi attivata entro le 24 ore successive.

L’app di Aliexpress è disponibile gratuitamente al badge del Play Store sottostante.

