Ieri sera alcuni ingegneri Google implicati nello sviluppo di Android, hanno tenuto un AMA su Reddit in cui hanno risposto ad un gran numero di domande. Una di quelle che ha fatto più discutere e che ha ricevuto una risposta fiume da parte di uno degli ingegneri – più di 1500 parole di risposta suddivise in più commenti -, riguarda il perché gli aggiornamenti OEM sono spesso lenti.

Aggiornare Android non è così semplice

La risposta dell’ingegnere, che vi consigliamo di leggere nella sua integrità a questo link, ruota fondamentalmente attorno ad un concetto piuttosto semplice da capire: costi. Esatto: il motivo per cui la maggior parte delle aziende OEM non sono così rapide nel rilasciare aggiornamenti Android, ha una profonda matrice economica.

L’ingegnere di Google si è addentrato spiegando alcune delle soluzioni a cui l’azienda sta lavorando e che già oggi sono in essere, come ad esempio Project Treble, ma la soluzione a questo problema non si può semplicemente rilegare a rendere “gli aggiornamenti Android più facili da rilasciare”.

Ogni update, soprattutto quando riguarda una major release come ad esempio Android 11 la cui data di lancio potrebbe essere stata svelata erroneamente da Google, comporta che le aziende OEM debbano seguire una serie di step che hanno dei costi di lavorazione per essere eseguiti, che in ultima analisi portano alcuni OEM ad essere più lenti di altri a rilasciare gli update di sistema.