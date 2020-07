Se siete nerd fino al midollo, o se volete scoprire in profondità i dettagli tecnici che si celano dietro lo sviluppo di Android 11, non prendete impegni per il prossimo 9 luglio alle 21:00. Google ha annunciato tre sessioni AMA (Ask Me Anything) su Reddit la cui prima verterà su “domande tecniche relative alle feature di Android 11 e i suoi cambiamenti“.

Android 11 AMA il 9 luglio alle 21:00

Il primo appuntamento fissato per le 21:00 di giovedì 9 luglio fa parte della settimana di Android 11 Compability, in cui gli ingegneri di Google dichiarano che vogliono canalizzare la discussione unicamente sull’aspetto ingegneristico della piattaforma (Android 11) e del suo sviluppo.

Clicca qui per partecipare alla discussione

Il team resterà a disposizione degli utenti per un tempo stimato pari a 80 minuti, in cui saranno presenti otto partecipanti che, oltre a rispondere alle domande (ovviamente non a tutte, per questioni di tempo e logistica), sveleranno la visione di Google circa le “più importanti novità di Android 11“.

Il team in questione sarà composto dalle seguenti personalità:

Chet Haase , Android Chief Advocate, Developer Relations

, Android Chief Advocate, Developer Relations Dianne Hackborn , Manager of the Android framework team (Resources, Window Manager, Activity Manager, Multi-user, Printing, Accessibility, etc.)

, Manager of the Android framework team (Resources, Window Manager, Activity Manager, Multi-user, Printing, Accessibility, etc.) Jacob Lehrbaum , Director, Android Developer Relations

, Director, Android Developer Relations Romain Guy , Manager of the Android Toolkit/Jetpack team

, Manager of the Android Toolkit/Jetpack team Stephanie Cuthbertson , Senior Director of Product Management, Android

, Senior Director of Product Management, Android Yigit Boyar , TLM on Architecture Components; +RecyclerView, +Data Binding

, TLM on Architecture Components; +RecyclerView, +Data Binding Adam Powell , TLM on UI toolkit/framework; views, Compose

, TLM on UI toolkit/framework; views, Compose Ian Lake, Software Engineer, Jetpack (Fragments, Activity, Navigation, Architecture Components)

Alla fine di luglio Google terrà un altro AMA relativo ad Android Studio, l’IDE (ambiente di sviluppo integrato) ufficiale per lo sviluppo di Android, mentre quello relativo a Jetpack & Jetpack Compose verrà tenuto ad agosto.

