Il team di Google lavora alacremente per affinare l’esperienza d’uso di Google Foto e per potenziare gli strumenti a disposizione degli utenti, peccato che un nuovo bug stia mettendo i bastoni tra le ruote a diversi possessori di smartphone Pixel di svariate generazioni, inclusi gli ultimi Google Pixel 11, impedendo loro di condividere, modificare o eliminare foto appena modificate.

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Lo strano bug di Google Foto che colpisce tanti Pixel

Da Segni e linee più rifiniti alla condivisione semplificata degli album, il team di Google Foto sta studiando nuovi modi per arricchire e affinare l’esperienza d’uso del popolare servizio, tuttavia le tante segnalazioni apparse in Rete in queste ore evidenziano l’esistenza di un bug che mina l’utilizzo di Foto da parte dei possessori di varie generazioni di Google Pixel.

Il problema è presto spiegato: immaginate di avere appena scattato una foto col vostro Pixel e di aver aperto l’editor di Google Foto per effettuare una modifica al volo (magari un semplice ritaglio), per poi procedere ad altre azioni come condividere la foto modificata, aggiungerla ad un album, effettuare ulteriori ritocchi, oppure cancellarla perché insoddisfatti del risultato. Ebbene, le segnalazioni riguardano esattamente questo scenario: numerosi utenti lamentano l’impossibilità di effettuare condivisioni, modifiche e cancellazioni di foto appena ritoccate, così come il mancato funzionamento dell’azione di aggiunta ad un album.

Le segnalazioni stanno fioccando su Reddit, con tanto di video esemplificativo. Come si può notare, i tasti Condividi, Modifica, Aggiungi a e Cestino sono visibili come al solito, ma non rispondono ai tocchi dell’utente, rendendo la foto appena modificata sostanzialmente inutilizzabile. Le segnalazioni coinvolgono smartphone delle serie Google Pixel 11, Google Pixel 10, Google Pixel 9 e Google Pixel 8. Non è chiaro se il bug coinvolga anche smartphone Android di altri brand. Qualche utente segnala la necessità di effettuare un riavvio del dispositivo al fine di potere nuovament interagire con la foto problematica.