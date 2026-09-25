Torniamo ad occuparci di Benessere digitale, la suite pensata da Google per monitorare il modo in cui utilizziamo quotidianamente il nostro dispositivo Android e per limitare l’utilizzo, ad esempio, di quelle applicazioni a cui siamo troppo attaccati, perché emergono altre novità in sviluppo.

All’inizio del mese è stato scoperto che l’app potesse guadagnare il redesign espressivo, miglioramenti a funzioni esistenti e nuove funzioni IA. Nelle ultime ore sono emersi nuovi indizi in ottica redesign ma anche una simpatica novità in arrivo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Benessere digitale attende altre due novità

Analizzando la versione 1.48.975819457 beta di Benessere Digitale, la stessa che nella giornata di ieri ci ha permesso di scoprire la probabile dismissione di Heads Up (Guarda avanti), il noto insider AssembleDebug ha scoperto altre novità in sviluppo per l’app (via Android Authority).

Prima di analizzare queste novità nel dettaglio, segnaliamo che nessuna di esse risulta ancora disponibile per gli utenti, anche nel caso in cui essi eseguono la più recente beta dell’app.

Un quiz integrato nell’app?

Sembra che il team di sviluppo stia lavorando per integrare all’interno dell’app un simpatico quiz sulle bandiere che, a dirla tutta, non c’entra nulla con le funzioni offerte finora dalla suite.

Per ogni round, il quiz mostra all’utente una bandiera e quattro possibile opzioni. L’utente dovrà quindi indovinare a quale Paese corrisponde la bandiera. In alto a sinistra sono presenti le vite residue (saranno tre a inizio partita); al centro è presente il punteggio attuale; a destra è presente il punteggio record. La partita finisce, come è facilmente intuibile, appena finiscono le vite.

Anche “Notifiche del tempo di utilizzo” attende il redesign espressivo

All’inizio del mese è emerso che Google stesse preparando il redesign espressivo (con annessi miglioramenti) per alcune funzioni dell’app. Anche la sezione Notifiche del tempo di utilizzo riceverà lo stesso trattamento.

Alla stregua di Timer delle app, il meccanismo verrà capovolto rispetto a come funziona attualmente (prima immagine della seguente galleria): invece di presentare l’intero elenco di app permettendo agli utenti di scegliere (tramite caselle da spuntare) per quali disattivare i promemoria, presenterà una pagina che consentirà di aggiungere quali app dovranno mostrare i promemoria.

Le app potranno essere eliminate dalla funzione una per volta (tramite l’icona a forma di cestino presente in ogni riga). In alternativa, effettuando un tap sul pulsante con i tre puntini in alto a destra, l’utente potrà rimuoverle tutte le app contemporaneamente.

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Come aggiornare l’app Benessere digitale o aderire al programma Beta

Per aggiornare Benessere digitale, app pre-installata sui dispositivi Pixel e su altri dispositivi Android, all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Benessere Digitale Beta sul vostro dispositivo Android.