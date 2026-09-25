Nella giornata di ieri, Google ha pubblicato sul Play Store la nuova app “Create my widget”, passo fondamentale per il debutto di questa potenzialità di Gemini Intelligence.

Questa potenzialità, annunciata durante il The Android Show | I/O Edition dello scorso maggio, dovrebbe debuttare sui Googlebook a inizio ottobre e, successivamente, anche sugli smartphone Android. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Il debutto dell’app “Create my widget” si avvicina

Create My Widget (lett. “Crea il mio widget”) è una funzione che offre agli utenti nuovi modi per personalizzare il proprio dispositivo attraverso widget completamente personalizzati, generati dall’IA tramite un prompt testuali scritti con linguaggio naturale, o a partire da alcuni modelli predefiniti, alla stregua di come è possibile fare per generare immagini nell’app di Gemini.

Come anticipato in apertura, l’app dedicata, fondamentale per sfruttare questa potenzialità di Gemini Intelligence che è stata annunciata più di quattro mesi fa, è stata recentemente pubblicata sul Google Play Store dal colosso di Mountain View.

Create My Widget Genera il tuo widget utilizzando il linguaggio naturale.

Cosa apprendiamo dalla pagina dell’app sullo store?

Allo stato attuale, l’app è disponibile nella versione 1.27.983746769.0-desktop_release che risulta compatibile esclusivamente con i Googlebook, i notebook Android del nuovo corso che ruotano attorno a Googlebook OS e sono disponibili al pre-ordine (ma non in Italia) da qualche giorno.

L’interfaccia dell’app per i Googlebook mostra categorie quali “Meteo”, “Sport e fitness”, “Eventi e viaggi”, “Abitudini giornaliere”, “Date importanti”, “Finanza”, “Strumenti e consigli”, proponendo alcuni esempi all’interno di ogni categoria. In alternativa, in alto, è presente il pulsante d’accesso a “Descrivi il tuo widget”.

In altre immagini di anteprima vengono mostrati invece alcuni esempi di widget che è possibile creare con l’app: widget per conti alla rovescia, widget per monitorare informazioni utili legate a un viaggio, widget per tenere traccia di specifici argomenti.

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Come potrete notare dalla galleria d’immagini seguente, il colosso di Mountain View ha già fornito le anteprime anche per l’app in versione da smartphone. Il fil rouge tra le due versioni dell’app è evidente, ed entrambe presentano un design in pieno stile Material 3 Expressive.

Le categorie presenti sullo smartphone, al solito affiancate dalla funzione “Descrivi il tuo widget”, sono leggermente diverse da quelle disponibili sui Googlebook. Esse offrono comunque alcune proposte e vengono accompagnate da una breve descrizione:

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Le ultime due immagini della precedente galleria, invece, mostrano (rispettivamente) ciò che succede selezionando la categoria Date importanti (col carosello di modelli predefiniti proposto) e un esempio di widget generato dall’app (che può essere modificato o aggiunto alla schermata iniziale).

Come dicevamo poco sopra, l’app Create My Widget è inizialmente attesa al debutto sui Googlebook: non sappiamo, invece, quando arriverà sugli smartphone Android, anche se sarà limitata a quei dispositivi che supportano Gemini Intelligence.