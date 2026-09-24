Google si prepara a eliminare Heads Up, la funzione di sicurezza pensata per chi cammina con lo sguardo fisso sullo schermo del telefono. L’indicazione arriva da una stringa individuata nel codice dell’app Digital Wellbeing, il cassetto degli strumenti per il benessere digitale su Android.

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Cos’è Heads Up e come funzionava

Introdotta nel 2021, Heads Up avvisava chi camminava con lo schermo sbloccato attraverso messaggi come “Look ahead” e “Watch your step”, con l’obiettivo di ricordare all’utente di alzare lo sguardo e prestare attenzione a ciò che lo circondava, evitando così di sbattere contro un palo, un semaforo o di finire in mezzo al traffico senza accorgersene.

Il sistema si basava sui sensori di movimento dello smartphone, con la possibilità opzionale di concedere l’accesso alla posizione, così da distinguere una passeggiata in casa da uno spostamento per strada. Dopo il debutto sui Pixel 2 e sui modelli successivi, la funzione è arrivata progressivamente anche su altri dispositivi Android.

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Perché Google potrebbe mandarla in pensione

Nella versione Digital Wellbeing v1.48.975819457.beta sono comparse alcune stringhe di codice che anticipano un avviso in-app sull’imminente rimozione del rilevamento della camminata:

⚠️ Walking detection is going away soon

Be careful while walking

Non c’è ancora nessuna comunicazione ufficiale sulle ragioni della scelta, ma il contesto offre qualche indizio. Il tracciamento in background basato sui sensori tende a consumare parecchia batteria, e gli avvisi periodici potrebbero essere stati percepiti più come un fastidio che come un aiuto. La funzione, del resto, era nascosta nelle profondità di Digital Wellbeing e richiedeva un’attivazione manuale: è probabile quindi che molti utenti non ne abbiano mai sospettato l’esistenza.

La rimozione non sembra avere un motivo tecnico più stringente rispetto ad altre funzionalità del pacchetto, il che rende la decisione un po’ sorprendente per chi la utilizzava con costanza.

Cosa cambia adesso

Per il momento la funzione resta attiva: le modifiche individuate riguardano soltanto la versione beta dell’app, quindi la scomparsa definitiva non avverrà nell’immediato. Le stringhe trovate servono a preparare il terreno, con un messaggio di avviso che comparirà agli utilizzatori prima dell’addio ufficiale.

Questo tipo di analisi, chiamata APK teardown, serve a prevedere funzionalità future a partire da codice ancora in lavorazione, ma non tutto ciò che emerge arriva poi davvero a una release pubblica. Non è stato ancora diffuso alcun calendario sulla data in cui Heads Up sparirà da Digital Wellbeing. Chi la usa abitualmente potrebbe intanto iniziare a valutare qualche alternativa, oppure semplicemente evitare di fissare lo schermo mentre cammina.