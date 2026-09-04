Benessere digitale, la suite pensata da Google per monitorare il modo in cui utilizziamo quotidianamente il nostro dispositivo Android e per limitare l’utilizzo, ad esempio, di quelle applicazioni a cui siamo troppo attaccati, attende grosse novità.

Dopo un lunghissimo periodo di stasi dal punto di vista estetico, l’app attende finalmente il redesign espressivo per le varie sezioni interne. Inoltre, pare che presto possano arrivare miglioramenti a funzioni esistenti e novità legate all’intelligenza artificiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Benessere digitale attende il redesign espressivo e non solo

Dalla versione 1.47.964183037 beta dell’app Benessere Digitale emerge che il team di sviluppo sta finalmente mettendo a punto una riprogettazione dell’interfaccia utente che sposerà finalmente i canoni del Material 3 Expressive.

Come potrete notare dalle seguenti immagini (via Android Authority), gli aggiornamenti dal punto di vista estetico sono evidenti: i menù a tendina “Tempo di utilizzo” e “Ogni giorno” vengono allineati a sinistra; lo schema colori segue i colori dinamici; i vari grafici e tutte le varie voci sono inserite all’interno di schede o tessere individuali a contrasto.

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Miglioramenti a due funzioni già esistenti

Oltre agli aggiornamenti estetici, il team di sviluppo sta preparando miglioramenti alla funzionalità Timer delle app e, più nello specifico, a come si creano i nuovi timer. Il meccanismo attuale (prime due immagini della galleria sottostante) consente di impostare il timer esclusivamente per le singole app.

Il meccanismo in fase di sviluppo (ultime tre immagini) permetterà di impostare un timer per più app simultaneamente: invece di mostrare tutte le app presenti sul dispositivo, la pagina della funzionalità mostrerà solo un interruttore e offrirà l’opzione per aggiungere le varie app. A questo punto gli utenti potranno scegliere il timer condiviso. Una volta impostato il timer, l’utente potrà apportare modifiche al timer per le singole app.

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Altre novità dovrebbero investire la modalità Riposo: attualmente la pagina dedicata propone diverse sezioni che si possono espandere o comprimere. Oltre al nuovo design in stile Material 3 Expressive e a una sorta di riorganizzazione delle opzioni presenti, le varie sezioni potrebbero diventare espanse per impostazione predefinita; l’opzione per comprimerle dovrebbe essere rimossa.

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Potrebbero arrivare le analisi potenziate da Gemini

Sempre dalla versione 1.47.964183037 beta di Benessere Digitale emergono indizi su altre novità attualmente in fase di lavorazione: in futuro, potrebbe arrivare una funzione di riepilogo settimanale potenziata da Gemini (via Android Authority).

<string name=”smart_wrap_channel_name”>Weekly wrap</string>

<string name=”smart_wrap_no_insight_summary”>No insight this week</string>

<string name=”smart_wrap_notification_body”>You spent %1$s on your phone this week. Get your personalized insights.</string>

<string name=”smart_wrap_notification_title”>Your weekly wrap</string>

<string name=”smart_wrap_opt_out_notification_action_label”>Turn off weekly wrap</string>

<string name=”smart_wrap_turn_off_dialog_message”>This will mean you’ll no longer receive a weekly notification for your weekly wrap when your Digital Wellbeing insights are ready.</string>

Queste stringhe di codice suggeriscono che il nuovo strumento analizzerà tutte le informazioni già presenti sul dispositivo e le presenterà all’utente in modo contestualizzato, con l’obiettivo di aiutare la comprensione del quadro generale di come venga utilizzato il dispositivo e di come cambi l’utilizzo nel tempo.

È probabile che la funzione possa essere disattivata direttamente dall’app o, in alternativa, gli utenti potranno scegliere di disattivare le notifiche fornite dall’app e continuare a sfruttare il Riepilogo Settimanale (che però perderebbe la sua natura proattiva).

Altre stringhe di codice suggeriscono che come Gemini Nano sarà in grado di generare questi report: ciò avverrà dalla combinazione di dati grezzi e istruzioni specifiche su cosa cercare, quale formato seguire e come presentare le informazioni. Non è ancora chiaro quando questa novità possa essere implementata.

Come aggiornare l’app Benessere digitale o aderire al programma Beta

Per aggiornare Benessere digitale, app pre-installata sui dispositivi Pixel e su altri dispositivi Android, all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Aggiorna” nel caso in cui fosse presente un aggiornamento.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare Benessere Digitale Beta sul vostro dispositivo Android.