I Googlebook non sono ancora disponibili per l’acquisto, ma possiamo già dare uno sguardo a una delle applicazioni che accompagneranno la nuova piattaforma di Google. Si tratta di Text, un editor di testo che l’azienda ha sviluppato per i suoi nuovi laptop e che, a sorpresa, sembra funzionare anche sui dispositivi Android.

L’applicazione è stata provata sia su uno smartphone sia su un tablet Android, permettendo di scoprire alcune delle sue caratteristiche principali; almeno da questa prima impressione, Google sembra aver realizzato un editor piuttosto completo, con diverse funzioni che ci si aspetterebbe da un’applicazione moderna di questo tipo.

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Text è un editor di testo completo che dà il meglio di sé sui grandi schermi

Google Text è attualmente disponibile sul Google Play Store e mette a disposizione una serie di strumenti pensati per la modifica di documenti e codice. Tra le caratteristiche più interessanti troviamo soprattutto le numerose modalità di evidenziazione della sintassi, che permettono di lavorare con diversi linguaggi.

L’app supporta infatti il testo semplice e diversi linguaggi di programmazione e formati, tra cui Markdown, Kotlin, JavaScript, TypeScript, Python, HTML, CSS, JSON, Java, C++, Rust e Go.

Non manca inoltre una delle funzioni più comuni negli editor di testo, ovvero cerca e sostituisci, che permette di individuare rapidamente determinate parole o stringhe all’interno del documento e sostituirle quando necessario.

L’applicazione non sembra essere stata pensata esclusivamente per gli schermi più grandi, durante i test è stato infatti possibile utilizzarla anche su uno smartphone Android, dove l’interfaccia continua a funzionare correttamente nonostante lo spazio disponibile sia inevitabilmente più limitato.

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L’esperienza cambia invece quando Text viene utilizzata su un tablet Android. Lo schermo più grande permette all’applicazione di sfruttare meglio lo spazio disponibile e di rendere più facilmente accessibili gli strumenti utilizzati più frequentemente.

In particolare, l’interfaccia può utilizzare una visualizzazione a schede, una soluzione particolarmente utile per chi deve lavorare contemporaneamente su più progetti. In questo modo diventa possibile avere più documenti aperti senza dover necessariamente passare continuamente da un file all’altro.

È un’impostazione che sembra quindi particolarmente adatta al tipo di utilizzo previsto sui nuovi laptop Googlbook, dove un editor di testo nativo potrebbe rappresentare un’alternativa immediatamente disponibile alle numerose applicazioni di terze parti presenti sul Play Store.

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Al momento non ci sono indicazioni che Google abbia intenzione di rendere ufficialmente disponibile Text anche su smartphone e tablet Android, il fatto che l’app possa già funzionare su entrambi i formati però, lascia almeno intravedere questa possibilità.

Per il momento, quindi, Text rappresenta soprattutto una prima anticipazione di una delle applicazioni che potrebbero caratterizzare l’esperienza software dei nuovi laptop di Google.