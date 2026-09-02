Da mesi si susseguono senza sosta le indiscrezioni e le anticipazioni sugli attesissimi dispositivi della gamma Googlebook, ossia la nuova serie di notebook Android che il colosso di Mountain View ha pensato come “risposta” agli Apple MacBook e al loro successo.

L’idea di Google è offrire agli utenti una piattaforma pensata appositamente per questo genere di dispositivi e che sia quindi in grado di sfruttare al tempo stesso le potenzialità di Android e la dotazione hardware tipica dei notebook.

Ebbene, il colosso di Mountain View lo scorso mese ha reso noto che la sua nuova piattaforma sarà presentata ufficialmente il 15 settembre.

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Nuova piccola anticipazione sulle funzioni di Googlebook

Google ha da tempo dato il via ad un percorso di avvicinamento al momento dell’esordio ufficiale di Googlebook, pubblicando sul Google Play Store le prime app per la nuova piattaforma, come Magic Pointer e Desktop Camera, alle quali nelle scorse ore si è aggiunta anche Look Up.

Questa nuova funzionalità permetterà agli utenti di evidenziare un concetto che desiderano esplorare, come ad esempio una nuova parola o la destinazione di un viaggio e mostrerà loro, attraverso un’apposita finestra mobile, delle schermate rispettivamente con un dizionario o un tracker per i voli.

Inoltre gli utenti potranno porre a Gemini una domanda di approfondimento, così da fare affidamento su un’esperienza completa e interattiva.

L’icona del Google Play Store è rappresentata da un paio di occhiali con il logo tipico di Gemini.

Sebbene si tratti di un’app pensata per i dispositivi Googlebook, qualcuno è anche riuscito ad installarla sullo smartphone (probabilmente a breve Google la disattiverà):

La pagina del Google Play Store dedicata a Look Up può essere raggiunta attraverso il seguente badge: