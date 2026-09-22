Torniamo ad occuparci di Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e sugli smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria, perché ci sono grosse novità all’orizzonte.

Sembra infatti che Google stia preparando un importante rinnovamento dell’interfaccia utente della schermata iniziale dell’app, spostando e riorganizzando i pulsanti presenti, della ricerca interna e del lettore multimediale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Google Messaggi attende grosse novità

Analizzando la versione 20260917_03_RC00 beta dell’app Google Messaggi, il noto insider AssembleDebug ha scoperto che Google sta lavorando sotto traccia per apportare interessanti modifiche all’interfaccia utente della propria app di messaggistica (via Android Authority).

Rispetto alla versione attuale dell’interfaccia (prima immagine della galleria sottostante) cambierà la posizione dei pulsanti e non solo. Nella parte alta della schermata iniziale, sopra alla lista delle chat, sarà presente il carosello delle conversazioni fissate, novità che è in sviluppo già da oltre un mese ma che non è ancora mai stata effettivamente distribuita agli utenti.

Il FAB “Avvia chat” non sarà più in basso a destra ma verrà inserito all’interno di una barra flottante centrale con accanto il pulsante per la ricerca; al suo posto, in alto, verrà spostato il pulsante per accedere alla chat con Gemini. La nuova UI è protagonista nella seconda e nella terza immagine della seguente galleria.

Modifiche in arrivo anche per la ricerca interna all’app

Andando oltre, Google sta lavorando anche per modificare la ricerca interna e già lo sappiamo dalle fasi iniziali di agosto. Rispetto alla versione attuale (prima immagine della galleria sottostante), la barra di ricerca viene spostata in basso.

I filtri di ricerca esistenti vengono sostituiti da anteprime più grandi per immagini, video e link. L’utente, una volta implementata la nuova interfaccia (seconda immagine), verrà quindi accolto da contenuti che potrebbero essere oggetto della ricerca.

Un’altra utile novità in tal senso (via Android Authority) è la ricerca all’interno di una chat specifica: digitando il nome di un contatto o di una chat di gruppo, sarà possibile visualizzare i risultati corrispondenti e, accanto a ciascuno di essi, verrà proposta un’icona di ricerca.

Effettuando un tap su questa icona, si accederà alla ricerca interna alla conversazione senza dover aprire la conversazione. Questa schermata mostrerà le anteprime di immagini, video, link e altri elementi condivisi esclusivamente nella conversazione.

Ci saranno miglioramenti anche per le ricerche testuali interne a Google Messaggi. Attualmente (prime due immagini della seguente galleria), l’app raggruppa i risultati globali per conversazione e mostra un solo messaggio corrispondente alle parole ricercate.

La nuova versione della ricerca interna all’app (terza immagine) mostrerà invece ogni messaggio che soddisfa la ricerca in una pagina coi risultati dedicata. Effettuando un tap su uno dei risultati, la conversazione corrispondente si apre proprio su quel messaggio.

Anche la ricerca di link e luoghi subirà alcune modifiche. Le schede coi singoli risultati, quelle a cui si accederà anche soltanto aprendo una delle categorie mostrate dalla schermata iniziale della ricerca, risulteranno molto più ordinate e pulite.

I risultati dei link mostreranno l’URL, il dominio e un avatar che identifica la conversazione ma non mostreranno il nome del mittente, il nome della conversazione, la data e l’ora. Prima e seconda immagine della galleria fanno il confronto tra situazione attuale e situazione in arrivo.

La stessa storia vale per i risultati dei luoghi. Inoltre, effettuando un tap su uno dei luoghi, si aprirà un pannello di azioni riprogettato con anteprima più grande e scorciatoie proposte all’interno di pulsanti più grandi a forma di pillola. Terza e quarta immagine della seguente galleria fanno il confronto tra situazione attuale e situazione in arrivo.

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Cambierà anche il visualizzatore multimediale interno alla ricerca

In ultimo luogo, sembra che Google abbia deciso di adottare lo stesso lettore multimediale già disponibile all’interno delle singole conversazioni anche quando gli utenti selezionano un contenuto multimediale tra i risultati di ricerca, andando oltre rispetto alla situazione attuale (prima immagine della galleria sottostante) che mostra il contenuto centrato su schermo nero.

La nuova versione (seconda immagine) mostrerà il contenuto multimediale all’interno di una scheda centrata con eventuale barra di avanzamento al suo interno, proponendo uno sfondo (sfocato) alle sue spalle.

I pulsanti presenti in precedenza rimarranno ma verranno ricollocati: “Mostra in chat” è ora in basso al centro; download e condividi sono ricollocati nella barra di intestazione. Questo nuovo lettore consentirà inoltre di scorrere (a mo di carosello) tra i vari contenuti multimediali che corrispondono a quella ricerca (terza immagine).

Non è ancora chiaro quando e se Google possa implementare queste novità per l’interfaccia utente dell’app Google Messaggi ma sicuramente possiamo dire che, rispetto alle prime evidenze in tal senso, lo stato dei lavori sembra essere decisamente più avanzato.

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Come scaricare o aggiornare l’app Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel ca so in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).