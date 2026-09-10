In occasione dell’Android Drop di settembre 2026, Google ha annunciato l’integrazione di Google Keep in Google Messaggi. Ora, a distanza di una settimana dall’annuncio, è iniziato il rollout di una funzione che permette di creare, modificare e condividere note direttamente all’interno delle conversazioni trasformando le chat in uno spazio più pratico anche per organizzare attività e informazioni condivise.

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Come funziona l’integrazione con Google Keep

Google descrive questa integrazione come uno strumento pensato per organizzare rapidamente idee e attività condivise, dalla pianificazione di una vacanza alla lista della spesa, permettendo a tutti i partecipanti della chat di visualizzare e modificare la nota senza dover cambiare applicazione.

Aprendo il menu con il simbolo “più” all’interno di una conversazione, gli utenti trovano ora una nuova scorciatoia dedicata a Google Keep, posizionata tra le altre app collegabili e riordinabile a piacimento. In alternativa, Google Messaggi può mostrare direttamente nella riga dei suggerimenti un pulsante contestuale per la creazione rapida di un elenco.

Toccando l’icona di Keep si accede al proprio feed di note, con un pulsante flottante “Crea una nota” nell’angolo in basso a destra. Da qui si apre un editor semplificato, dotato solo delle funzioni essenziali per la creazione di elenchi e per la formattazione del testo, collegato automaticamente all’account Google con cui si è autenticati su Messaggi.

Una volta completata la nota, il pulsante di invio la condivide nella chat mostrando un’anteprima live del contenuto. Toccando la bolla del messaggio è possibile riaprire la nota per modificarla, una funzione particolarmente utile per spuntare gli elementi di una lista della spesa o di un itinerario di viaggio condiviso con altri partecipanti alla chat.

La funzione, che negli ultimi giorni ha avuto una disponibilità più ampia, viene distribuita lato server, quindi non richiede necessariamente l’aggiornamento dell’app da Play Store, anche se la copertura geografica potrebbe variare nei primi giorni della distribuzione.