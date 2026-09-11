Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre gali utenti, introducendo modifiche grafiche più o meno rilevanti e nuove funzionalità.

Un esempio in tal senso è quello che ci arriva dall’applicazione Google Messaggi, per la quale è in preparazione una funzionalità studiata per tenere gli utenti aggiornati sulle ultime novità introdotte.

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Ecco l’ultima novità di Google Messaggi

Spesso è difficile stare dietro alle tante funzionalità che vengono implementate dagli sviluppatori e per dare una mano agli utenti il team di Google da tempo starebbe valutando la possibilità di introdurre un apposito canale che consenta di avere delucidazioni sulle ultime novità.

Nei mesi scorsi è emerso qualche dettaglio su tale nuova funzionalità, basata su una sorta di chatbot e pare che nelle ultime ore sia stata implementata in una versione perfezionata per alcuni utenti, così come testimoniato su Reddit.

Stando a quanto è possibile apprendere, la soluzione studiata dal team di Google Messaggi è una chat che inizia illustrando alcuni dei principali vantaggi che si hanno quando si utilizzano questo servizio e lo standard RCS, per poi consentire agli utenti di chiedere informazioni su funzionalità aggiuntive.

Al momento pare che la conversazione consenta agli utenti di scegliere tra risposte rapide predefinite mentre la chat normale è disattivata (non è chiaro se ciò dipenda dal fatto che la funzionalità è stata appena resa disponibile ad alcuni utenti o se si tratti di una vera e propria scelta di progettazione).

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal team di Google.