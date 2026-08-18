Continuiamo a seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di Google volto al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio è quello che ci arriva da Google Messaggi.

Pare, infatti, che gli sviluppatori abbiano deciso di modificare l’interfaccia dell’applicazione, limitando a sei il numero di conversazioni bloccate in cima all’elenco, in modo da dare più risalto ad esse.

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Come cambierà l’interfaccia di Google Messaggi

Se al momento Google Messaggi consente agli utenti di fissare in cima tutte le conversazioni desiderate, il nuovo limite da sei imporrà di fare delle scelte più ponderate ma, a quanto pare, alla base di tale modifica ci sarebbe una valida ragione.

Stando a quanto emerge dalla versione messages.android_20260814_00_RC00.phone.openbeta_dynamic dell’applicazione, infatti, questa limitazione sarà accompagnata da una nuova interfaccia, nella quale le sei conversazioni bloccate saranno visualizzate con una grande icona di contatto ciascuna.

Nel momento in cui arriva un nuovo messaggio in una di queste conversazioni, il cerchio verrà sostituito da un quadrato che mostra un’anteprima del contenuto del messaggio.

Anche in questo caso, gli utenti potranno riorganizzare la posizione di ciascuno di questi elementi e, una volta scelta una posizione, rimarranno fissi, senza spostarsi nemmeno se arrivano nuovi messaggi.

Ecco una breve dimostrazione:

Al momento non si sa quando questa nuova interfaccia verrà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scaricare le varie versioni di Google Messaggi man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: