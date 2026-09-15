Google Maps sta introducendo una novità particolarmente interessante per chi utilizza Android Auto, soprattutto durante gli spostamenti brevi o sui percorsi che si conoscono già a memoria. L’applicazione di navigazione di Google sta infatti implementando la possibilità di visualizzare il tachimetro in tempo reale e il limite di velocità della strada che si sta percorrendo anche senza aver impostato una destinazione.

La funzione era già stata anticipata nelle scorse settimane, ma ora Google ha confermato ufficialmente che l’implementazione è in corso. Non tutti gli utenti possono ancora utilizzarla, ma il comportamento previsto è piuttosto chiaro.

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Tachimetro e limiti di velocità anche senza destinazione su Android Auto

Fino a oggi, l’esperienza di Google Maps su Android Auto era strettamente legata alla navigazione quando si trattava di alcune informazioni mostrate direttamente sull’interfaccia. Con il nuovo aggiornamento, invece, tachimetro e limite di velocità potranno rimanere visibili anche quando non si è avviata una navigazione verso una destinazione.

In questo modo, sarà sufficiente aprire Google Maps tramite Android Auto e iniziare a guidare per avere a disposizione queste informazioni, senza dover necessariamente inserire un indirizzo di arrivo.

Si tratta di una modifica apparentemente semplice, ma che può risultare molto comoda nella vita di tutti i giorni. Tanto per fare qualche esempio, quando si percorre la strada verso casa, si va al supermercato o si affronta un tragitto abituale non c’è sempre motivo di avviare una navigazione; avere a disposizione il limite di velocità e la velocità rilevata dall’app può però essere utile.

Google ha inoltre confermato che, oltre a tachimetro e limiti di velocità, la visualizzazione senza destinazione potrà comprendere anche semafori e segnali di stop.

La novità arriva dopo una storia piuttosto travagliata del tachimetro all’interno di Google Maps su Android Auto, i limiti di velocità sono presenti in Google Maps dal 2019, mentre il tachimetro in tempo reale è arrivato successivamente e soltanto da poco ha iniziato a comparire nell’interfaccia di Android Auto.

All’inizio di settembre, inoltre, diversi utenti avevano segnalato la scomparsa del tachimetro da Android Auto, alimentando il dubbio che Google avesse deciso di rimuovere o modificare la funzione.

Il team di Android Auto ha però confermato di essere al lavoro sul problema. Tutto lascia quindi pensare che la scomparsa del tachimetro segnalata da alcuni utenti sia dovuta a un bug, piuttosto che a una rimozione intenzionale della funzionalità.

Nel frattempo, Google sta continuando a lavorare sull’implementazione della nuova modalità, che amplia ulteriormente le informazioni disponibili durante la guida anche quando non si utilizza Maps per la navigazione vera e propria.

Come spesso accade con le novità di Google Maps e Android Auto, la disponibilità non è ancora universale. Google ha spiegato che la possibilità di visualizzare tachimetro, limiti di velocità e informazioni relative a semafori e stop senza aver impostato una destinazione è ancora in fase di implementazione.

Di conseguenza, alcuni automobilisti potrebbero già vedere le nuove informazioni sul display della propria auto, mentre altri potrebbero non averle ancora ricevute. Al momento non è stato indicato un momento preciso per la conclusione del rollout.

La direzione scelta da Google è comunque interessante: Android Auto diventa un po’ più utile anche quando non viene utilizzato per raggiungere una destinazione specifica. Per chi percorre spesso strade conosciute, poter consultare rapidamente velocità attuale e limite di velocità della strada senza avviare una navigazione rappresenta infatti una piccola comodità che può fare la differenza.