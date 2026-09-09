Google continua a lavorare per rendere Android Auto sempre più simile all’esperienza offerta da Android sugli smartphone, e tra le novità in sviluppo spuntano ora nuove Impostazioni rapide che potrebbero semplificare ulteriormente l’accesso ad alcune funzioni durante la guida. L’azienda sta infatti lavorando a nuovi riquadri dedicati al Risparmio batteria e alla gestione del Tema, oltre a una diversa organizzazione dell’interfaccia in base alle dimensioni dello schermo dell’auto.

Le nuove funzioni sono state individuate analizzando l’ultima versione dell’app Android Auto, la 17.7.663624, e rappresentano un’evoluzione di un sistema che Google aveva iniziato a testare nelle ultime settimane. Al momento, tuttavia, si tratta ancora di una funzionalità in fase di sviluppo e non ci sono indicazioni che possano essere rese disponibili a breve per tutti gli utenti.

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Android Auto si prepara a ricevere nuove impostazioni rapide

La scorsa settimana erano emerse le prime tracce delle Impostazioni rapide di Android Auto, che in quel momento comprendevano solamente un riquadro dedicato alla modalità Non disturbare. Con l’ultima versione dell’app, Google sembra aver fatto un ulteriore passo avanti, introducendo altri due riquadri sui quali sta lavorando.

Il primo è Risparmio batteria, una funzione che consentirà di attivare o disattivare rapidamente la modalità di risparmio energetico dello smartphone direttamente dall’interfaccia di Android Auto.

Si tratta di un’opzione che potrebbe rivelarsi particolarmente utile durante gli spostamenti, soprattutto nel caso in cui lo smartphone collegato all’auto abbia poca batteria e non sia possibile collegarlo immediatamente a un caricabatterie. Google ha comunque previsto una limitazione, il riquadro non consentirà di attivare il Risparmio batteria quando il telefono è già sotto carica.

Il secondo riquadro è invece Tema, attraverso il quale sarà possibile scegliere tra le modalità Automatica, Chiara e Scura per l’interfaccia di Android Auto. Anche in questo caso però, il lavoro di Google non sembra essere terminato. Durante i test, la modalità scura funziona correttamente, mentre selezionando il tema chiaro il cambiamento viene applicato solamente ai colori di Google Maps e non all’intera interfaccia di Android Auto.

L’analisi ha inoltre evidenziato che, modificando l’applicazione, è stato possibile ottenere correttamente la visualizzazione del tema chiaro; questo lascia quindi pensare che Google debba ancora completare alcuni aspetti prima di poter distribuire pubblicamente la funzione.

L’interfaccia cambierà in base alle dimensioni dello schermo

Un altro elemento interessante riguarda il modo in cui Google sta progettando la visualizzazione delle nuove Impostazioni rapide. L’azienda sembra infatti voler adottare due differenti versioni dell’interfaccia, in modo da adattarla alle diverse dimensioni degli schermi presenti sulle automobili.

Sui display più grandi, i riquadri delle Impostazioni rapide dovrebbero essere accompagnati dalle relative etichette testuali, in questo modo l’utente potrà identificare immediatamente la funzione associata a ciascun elemento.

Sugli schermi più piccoli invece, Google sembra intenzionata a utilizzare una versione più compatta, caratterizzata esclusivamente dalle icone; una scelta comprensibile considerando lo spazio limitato a disposizione e la necessità di mantenere l’interfaccia il più possibile leggibile senza occupare una porzione eccessiva del display.

L’obbiettivo sembra quindi essere quello di creare un sistema capace di adattarsi alle differenti configurazioni hardware delle automobili, evitando di proporre la stessa interfaccia indipendentemente dalle dimensioni dello schermo.

Google prepara anche una nuova impostazione per Gemini

Le novità individuate nell’ultima versione di Android Auto non riguardano solamente le Impostazioni rapide, analizzando il codice dell’app sono emerse anche tracce di una nuova opzione chiamata Personalizzazione, che Google potrebbe introdurre all’interno delle impostazioni di Gemini.

Al momento non è ancora chiaro quale sarà esattamente l’effetto di questa impostazione sull’utilizzo di Gemini durante la guida. Sugli smartphone Android, la disattivazione della personalizzazione di Gemini può comportare la disabilitazione di alcune funzioni legate alle applicazioni Google connesse, alla memoria e alle informazioni salvate.

È quindi possibile che Google stia valutando di portare un comportamento simile anche all’interno di Android Auto, offrendo agli utenti un maggior controllo sulle informazioni utilizzate da Gemini durante l’esperienza in auto; tuttavia, questa interpretazione non è ancora confermata e sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per capire come funzionerà concretamente la nuova impostazione.

Per il momento, dunque, le nuove Impostazioni rapide di Android Auto rimangono un lavoro in corso, Google sta sviluppando i riquadri per il Risparmio batteria e il Tema, sta studiando un’interfaccia differente in base alle dimensioni dello schermo e sembra preparare anche nuovi controlli per la personalizzazione di Gemini.

Considerando che alcune delle funzioni individuate presentano ancora comportamenti non definitivi, è improbabile che il sistema venga distribuito nell’immediato. Il lavoro, però, mostra come Google stia continuando a intervenire sull’interfaccia di Android Auto per renderla più completa e, soprattutto, più flessibile rispetto alle diverse configurazioni hardware delle automobili.