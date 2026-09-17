La personalizzazione rappresenta uno dei punti di forza di Android sin dalle prime versioni del sistema operativo mobile di Google, che ha sempre offerto agli utenti tanti strumenti per rendere ciascun dispositivo adatto alle esigenze di chi lo utilizza.
Dai semplici sfondi a soluzioni più complesse, come i launcher alternativi o la suite Samsung Good Lock, Android è senza dubbio un sistema operativo che si fa amare da coloro che vogliono rendere il dispositivo che usano unico.
E proprio a proposito di sfondi, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ne ha condivisi alcuni dedicati alla serie Google Pixel 11.
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I nuovi sfondi dedicati a Google Pixel 11
La divisione giapponese di Google ha condiviso su X i seguenti due sfondi, che mostrano i componenti interni dei nuovi telefoni Google, visti frontalmente o posteriormente.
Per quanto riguarda la vista frontale, che può essere allineata direttamente con la cornice, mostra alcune importanti parti del telefono di Google, come la fotocamera dedicata ai selfie e alle videochiamate, il sistema di raffreddamento a camera di vapore, la porta USB Type-C, l’altoparlante e altri componenti.
La vista posteriore, invece, mostra il modulo della fotocamera principale, la batteria e altre parti del nuovo smartphone di Google.
E se vi chiedete quale potrebbe essere l’effetto finale di questi sfondi una volta applicati, è la stessa divisione giapponese di Google a fornirci un esempio:
Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare questi sfondi, non dovete fare altre che cliccare su questo link, che vi porterà direttamente al post pubblicato su X dal team di Google Japan.