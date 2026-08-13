Motorola ha avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 17 per il suo smartphone Signature, il modello presentato dall’azienda lo scorso gennaio. Il pacchetto è piuttosto corposo (pesa circa 5,75 GB) e proprio per questo motivo la società consiglia di scaricarlo esclusivamente tramite una connessione stabile e veloce, per evitare interruzioni durante il download. Una volta completata l’installazione, il dispositivo passerà alla versione software A171WVH.21-16-1-3-4.

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Cosa cambia con il nuovo aggiornamento

Guardando alle note di rilascio diffuse da Motorola, l’azienda promette agli utenti un’interfaccia rinnovata, descritta come più “fresca ed espressiva” rispetto al passato. Tra le novità principali figura anche una gestione delle notifiche più intelligente, pensata per ridurre il disordine visivo e rendere l’esperienza d’uso meno caotica.

Non manca inoltre un occhio di riguardo per il multitasking, che dovrebbe risultare più rapido grazie alla possibilità di tenere aperte e accessibili più app contemporaneamente. Sul fronte della sicurezza, Android 17 introduce controlli e protezioni aggiuntive, sebbene i dettagli tecnici specifici di queste funzioni non siano stati ancora chiariti nel dettaglio.

Distribuzione ancora limitata all’India

Al momento il rollout dell’aggiornamento risulta attivo esclusivamente sul mercato indiano. È comunque plausibile che, qualora la distribuzione proceda senza intoppi, Motorola estenda progressivamente la disponibilità dell’update anche agli altri Paesi in cui il Signature viene commercializzato.

Come accade solitamente con questo tipo di rilasci graduali, non tutti i possessori del dispositivo riceveranno la notifica di aggiornamento nello stesso momento. Il processo potrebbe infatti richiedere alcuni giorni o settimane, prima di raggiungere l’intera base di utenti del telefono.