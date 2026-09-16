Al giorno d’oggi gli abbonamenti si moltiplicano, tra utenze, servizi di streaming e quant’altro, e avere a disposizione un’app per la loro gestione può rivelarsi molto utile. Sul Google Play Store è disponibile Blumemo, un’app italiana pensata proprio per questo e che in queste ore sta accogliendo un importante aggiornamento. Vediamo a cosa serve e qual è la novità in arrivo.

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Blumemo permette di gestire gli abbonamenti, e ora dice anche quando spendi troppo

Blumemo è un’app italiana (anche) per Android che aiuta a tenere sotto controllo tutti gli abbonamenti, a scoprire quando state pagando troppo e a effettuare eventuali disdette. Basta aggiungere i vari abbonamenti (tra streaming, telefonia, palestra, luce e gas, assicurazioni e non solo) e avere subito un resoconto della spesa mensile e annuale, anche attraverso un grafico chiaro con suddivisioni per categoria.

L’app può inviare notifiche per ricordare l’avvicinarsi delle scadenze (utile anche per disdire subito prima dei rinnovi), con promemoria di 7, 15, 30 o 60 giorni calcolati sul preavviso contrattuale specifico di ciascun fornitore. Può consigliare i canali di disdetta corretti, tra PEC, raccomandate e aree clienti, e può persino preparare una lettera di disdetta già pronta per l’invio, compilata con i dati corretti.

Supporta 128 fornitori italiani verificati, con PEC e sedi legali confermate su INI-PEC e Registro Imprese, con un elenco che viene aggiornato manualmente su base regolare: comprende TIM, Vodafone, Fastweb, Iliad, WINDTRE, Sky, Netflix, DAZN, Enel, Plenitude, Generali, Allianz, Findomestic, Unipol e tanti altri. Tutti i dati rimangono cifrati sullo smartphone, senza tracking, pubblicità o vendite di dati, e non viene richiesto alcun account obbligatorio.

Con l’aggiornamento 1.2.0 di Blumemo attualmente in distribuzione, arriva un’interessante novità: il Radar Risparmio. La funzione va a confrontare ogni abbonamento con i prezzi di mercato aggiornati e aiuta a capire se state spendendo troppo per l’offerta mobile, la bolletta, l’assicurazione e così via. È disponibile in due modalità:

Scan automatico settimanale : invia una notifica solo quando ci sono possibilità concrete di risparmio oltre una soglia scelta dall’utente (10-30%);

: invia una notifica solo quando ci sono possibilità concrete di risparmio oltre una soglia scelta dall’utente (10-30%); Verifica manuale on demand sui singoli abbonamenti: selezionando “Verifica prezzo“, potete vedere la tariffa mensile equivalente, il range di riferimento del mercato aggiornato, la differenza mensile e annuale, e le azioni possibili.

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Un esempio concreto: se l’abbonamento Sky WiFi è arrivato a costare 40 euro al mese, contro un mercato tra i 22,90 e i 26,90 euro mensili, Blumemo può avvisarvi e offrire la possibilità di intervenire per rinegoziare il contratto o eventualmente disdire seguendo i termini. A differenza di comparatori tradizionali (come Segugio.it o Facile.it), l’app non fa da intermediario e offre un confronto in locale sul dispositivo, senza inviare dati a terzi.

Come scaricare o aggiornare Blumemo

Blumemo è disponibile al download sul Google Play Store ed è compatibile con smartphone dotati di almeno Android 8.0 Oreo. L’app è gratuita nelle funzioni essenziali, mentre l’opzione Pro (2,99 euro al mese, 19,99 euro all’anno o 49,99 euro per sempre) sblocca funzioni aggiuntive come il sopra citato Radar Risparmio, backup su Google Drive, statistiche avanzate, notifiche personalizzate per categoria e importazione da Excel. Per provarla o per installare l’aggiornamento alla versione 1.2.0 potete seguire il badge qui in basso.