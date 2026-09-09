Il foro della fotocamera anteriore, presente ormai su moltissimi smartphone Android, non deve necessariamente essere soltanto uno spazio occupato all’interno del display. Alcuni sviluppatori hanno infatti trovato il modo di sfruttare proprio quell’area per aggiungere un sistema di comandi rapidi. Su Google Play Store si trovano diverse app che trasformano il foro della fotocamera in un vero pulsante multifunzione, sul modello dell’Assistive Touch, la funzione di accessibilità (nata soprattutto su iPhone) che aggiunge sullo schermo un pulsante virtuale fluttuante. È il caso di due applicazioni dal nome simile ma che, pur condividendo lo stesso obiettivo, lo raggiungono in modo diverso e in entrambi i casi molto interessante.

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Action Notch di Androxus

Action Notch: Touch The Notch, sviluppata da Androxus, è l’app grazie alla quale creare un pulsante invisibile posizionato attorno al foro della fotocamera. Questo pulsante consente di attivare con tocco singolo, doppio tocco, pressione prolungata o swipe una lunga serie di funzioni. Tra queste ci sono la registrazione video con fotocamera anteriore o posteriore, la registrazione audio, lo screenshot, torcia, il blocco dello schermo e l’accesso al menu per lo spegnimento del device.

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Ma ancora: scorrimento rapido a inizio pagina, apertura rapida della fotocamera, scorciatoie per le app preferite, menu delle app recenti, chiamata rapida, controllo della rotazione dello schermo, modalità Non disturbare, scanner per QR e codici a barre, accesso rapido a un browser per i siti preferiti, controllo della luminosità, modalità suoneria e controlli musicali. Gli aggiornamenti più recenti hanno aggiunto la registrazione dello schermo, la possibilità di registrare video e audio in modalità silenziosa, l’esclusione di app specifiche dal funzionamento del pulsante, la pausa automatica durante le chiamate, lo scorrimento rapido a fine pagina e la disattivazione dell’overlay sui dispositivi privi di notch (una funzione pensata per gli smartphone pieghevoli). L’app contiene pubblicità e utilizza l’Accessibility Service API di Android per posizionare il pulsante invisibile attorno al foro della fotocamera.

Notch Action di Nexvora Technologies

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Notch Action, pubblicata da Nexvora Technologies, replica da vicino l’impostazione grafica e funzionale di Action Notch. Le funzioni disponibili sono screenshot, torcia, blocco schermo, accesso al menu di spegnimento, scorrimento rapido a inizio pagina, apertura rapida della fotocamera, scorciatoie per le app preferite e menu delle app recenti. Ci sono anche: chiamata rapida, controllo della rotazione dello schermo, modalità Non disturbare, controllo di luminosità, modalità suoneria e controlli musicali.