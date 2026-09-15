Amazon ha appena annunciato le date della nuova edizione della Festa delle Offerte Prime, e già da subito ritorna una delle promozioni più apprezzate, soprattutto dagli amanti della lettura. A partire da oggi, 15 settembre, e fino al 7 ottobre 2026, i membri Prime idonei possono ottenere Kindle Unlimited a 0 euro per 3 mesi. Vediamo come funziona l’iniziativa e cosa offre.

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3 mesi di Kindle Unlimited con la rinnovata promozione Amazon

L’abbonamento Amazon Kindle Unlimited è pensato per i possessori di un lettore di ebook (ma non solo): dà l’accesso a più di un milione di titoli da leggere dove e quando si vuole attraverso un ebook reader della gamma Kindle o l’apposita app per smartphone e tablet, al prezzo di 9,99 euro al mese. La lettura può ovviamente avvenire anche offline, dopo aver scaricato il libro. Con l’abbonamento non sono inclusi solo libri: nel servizio c’è anche una selezione di riviste, tra le quali Focus, La Cucina Italiana, Giallo Zafferano, Vogue, Vanity Fair, Chi, Top Gear e tante altre.

La Festa delle Offerte Prime 2026 è appena stata annunciata, ed è prevista per il 6 e il 7 ottobre, ma Amazon propone da subito delle sue promozioni più apprezzate: fino al 7 ottobre 2026 si possono ottenere 3 mesi gratis di Kindle Unlimited (invece di 29,97 euro). L’offerta è disponibile solo per i clienti Prime e in linea di massima è accessibile solo ai nuovi clienti. Chi non attiva il servizio da un po’ potrebbe comunque riuscire ad accedervi. In ogni caso potrebbe essere l’occasione giusta per accogliere l’arrivo dell’autunno all’insegna del relax e della lettura.

Alla conclusione del terzo mese, l’abbonamento Kindle Unlimited si rinnoverà al costo standard di 9,99 euro mensili. Può essere eventualmente disdetto in qualunque momento prima della scadenza, quindi nessun timore di dimenticanze. Per attivare 3 mesi gratis di Kindle Unlimited basta seguire il link qui in basso, a patto di non aver già usufruito di recente di promozioni simili.