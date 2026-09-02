Google continua a lavorare su Android Auto in vista del grande rinnovamento dell’interfaccia annunciato durante il Google I/O 2026, ma nel frattempo non mancano piccoli interventi destinati a migliorare l’esperienza quotidiana. L’ultima novità riguarda Google Maps, che potrebbe presto adottare una combinazione di colori più scura all’interno dell’interfaccia dedicata alle automobili.

La modifica è stata individuata nell’ultima versione beta di Android Auto, la 17.6.663424, insieme ad altre novità sulle quali Google sta lavorando. In questo caso non si tratta di una funzione di navigazione, ma di un cambiamento estetico che potrebbe avere conseguenze positive soprattutto durante la guida notturna e sui sistemi di infotainment dotati di schermi particolarmente grandi e luminosi.

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Google Maps si prepara a cambiare colori su Android Auto

Attualmente Google Maps su Android Auto utilizza una superficie piuttosto chiara per la mappa, mentre l’indicatore di direzione presente nell’angolo superiore destro viene mostrato all’interno di un elemento caratterizzato da una tonalità verde acqua.

Google sembra però intenzionata a modificare entrambe queste scelte cromatiche, nella nuova interfaccia individuata nella versione beta lo sfondo della mappa diventa più scuro, mentre l’indicatore di direzione passa a una tonalità grigio scuro.

Il cambiamento potrebbe sembrare marginale, soprattutto considerando che non modifica il funzionamento della navigazione, ma può fare una differenza concreta quando Google Maps viene utilizzato su display automobilistici di grandi dimensioni. Una superficie particolarmente luminosa può infatti risultare fastidiosa durante la guida, soprattutto quando l’ambiente circostante è completamente buio.

La modifica non sembra inoltre limitata alla modalità chiara, Google starebbe lavorando anche a una versione aggiornata della combinazione cromatica per la modalità scura. Quando Android Auto utilizza il tema scuro, l’attuale interfaccia di Google Maps mantiene alcuni elementi che risultano relativamente luminosi; in particolare, l’indicatore di direzione continua a utilizzare il caratteristico verde acqua, una scelta che non si integra perfettamente con il resto dell’interfaccia scura.

Con il nuovo design, Google sembra intenzionata a rendere la superficie della mappa ancora più scura, accompagnandola con un indicatore di direzione grigio scuro. Il risultato dovrebbe essere un’interfaccia visivamente più uniforme e, soprattutto, meno aggressiva per gli occhi durante la guida notturna.

È proprio quest’ultimo aspetto a rendere interessante il cambiamento, Android Auto viene utilizzato i condizioni di illuminazione estremamente diverse e una grafica troppo luminosa può diventare rapidamente poco confortevole quando si guida al buio. Una mappa più scura potrebbe quindi migliorare l’esperienza senza richiedere all’utente di modificare continuamente la luminosità del display dell’auto.

C’è però un elemento che rende questa novità particolarmente curiosa, la nuova combinazione di colori è stata individuata direttamente all’interno di Android Auto, mentre Google Maps sullo smartphone collegato continua a utilizzare l’interfaccia cromatica attuale.

Questo è abbastanza insolito, considerando che la mappa mostrata su Android Auto viene normalmente fornita dall’app Google Maps presente sul telefono connesso. Non è quindi ancora chiaro se Google stia effettivamente preparando una personalizzazione specifica per la piattaforma di infotainment, oppure se la nuova grafica sia il risultato di un problema introdotto accidentalmente nella versione beta.

Google utilizza frequentemente test A/B per modificare elementi dell’interfaccia e sperimentare nuove soluzioni grafiche, quindi non è possibile escludere che il nuovo design venga effettivamente distribuito agli utenti nelle prossime settimane. Allo stesso tempo, trattandosi di una funzione ancora in fase di test, non ci sono garanzie che questa combinazione di colori arrivi nella versione stabile.

La novità arriva mentre Google continua a preparare il grande restyling di Android Auto, che dovrebbe portare numerosi cambiamenti all’esperienza software a bordo delle automobili. Nel frattempo, interventi più piccoli come questo mostrano come l’azienda stia continuando a lavorare anche sui dettagli dell’interfaccia.

Se il nuovo design dovesse essere confermato, Google Maps potrebbe quindi diventare un po’ più piacevole da utilizzare durante la guida notturna, soprattutto sugli schermi più grandi. Per sapere se si tratta davvero di una nuova scelta estetica o soltanto di un’anomalia della beta sarà comunque necessario attendere i prossimi aggiornamenti di Android Auto.