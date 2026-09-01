Chi di noi non si è mai annoiato in auto mentre aspettava qualcuno? Lo sviluppatore di Xtream Player ha pensato proprio a questi momenti, trasformando il parabrezza in una piccola sala giochi. L’ultima versione dell’app, la 1.4.0, introduce infatti due giochi classici per gli utenti Premium, insieme a molti altri miglioramenti.

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Xtream player v1.4.0: giochi su Android Auto

L’aggiornamento più chiacchierato riguarda il nuovo add-on Games, disponibile esclusivamente per chi ha sottoscritto l’abbonamento Premium. Per ora il catalogo è volutamente semplice e include Scacchi e Connect 4 (il nostro Forza 4), titoli pensati per essere giocati con tocchi rapidi sul display dell’auto.

La nota importante, però, è che vanno usati solo da vettura parcheggiata: niente distrazioni mentre si guida. Lo sviluppatore ha già promesso di ampliare la selezione nei prossimi mesi, quindi prepariamoci a nuove sfide. Chi conosce la storia di Xtream Player sa che è l’erede di Fermata Xtream, app che aveva fatto impazzire gli appassionati di Android Auto per la capacità di riprodurre video sul cruscotto. Dopo un periodo di stop, lo sviluppatore è tornato con un’app completamente riscritta e la versione 1.4.0 ne rappresenta un ulteriore passo avanti.

Altri miglioramenti e fix

Le novità non si fermano ai giochi. Sia la versione Free che quella Premium ricevono icone ridisegnate all’interno dell’app, mentre YouTube Music ottiene alcune migliorie di qualità: il pop-up della prova si chiude automaticamente e la riproduzione prosegue con il brano successivo in background. Finalmente è stato risolto anche il fastidioso bug che lasciava lo schermo nero quando si usava il controllo skip dal pannello laterale. Per i Premium, inoltre, la sezione FS Play ha ricevuto correzioni mirate: niente più rallentamenti nella riproduzione YouTube e ripristino dei controlli di ricerca, riavanzamento e avanzamento rapido.

Ci sono poi funzioni attese da tempo che lo sviluppatore sta già mettendo in cantiere. La più interessante? Trasferire un video YouTube dal telefono al display dell’auto con un semplice tap. Immaginate di trovare un video sul vostro telefono, toccarlo e vederlo apparire sul cruscotto: un’esperienza molto più naturale. Sempre in arrivo c’è una EPG completa per IPTV e canali M3U, che al momento mostra solo il programma in corso perché la guida non era stata implementata nella riscrittura dell’app. Lo sviluppatore ha anche accennato a un aggiornamento previsto per questo fine settimana, per correggere un bug che riporta l’autoradio dopo una chiamata.

Curiosità: Google si sta muovendo ufficialmente in una direzione simile. A marzo YouTube è arrivato su Android Auto, ma con importanti limitazioni di sicurezza legate alla guida. Xtream Player, invece, resta un’alternativa non ufficiale che offre maggiore flessibilità, sempre nei limiti del buon senso.