Chi ha detto che una smart TV con audio certificato Dolby e finiture in metallo debba costare per forza una fortuna? Xiaomi TV A 32″ smonta questa convinzione con uno sconto che sfiora il 42%, portando il prezzo a una cifra sotto i 110€ su AliExpress. Non capita spesso di trovare un prodotto con doppia certificazione DTS-X e Dolby Audio in questa fascia, ed è proprio questo dettaglio a rendere l’offerta particolarmente interessante per chi cerca una seconda TV senza compromessi sul comparto sonoro. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello e quanto conviene davvero.

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Xiaomi TV A 32, compatta nelle forme ma potente nel suono

Il design è il primo elemento che colpisce di questo modello: una cornice metallica ultra sottile con finitura premium, disponibile in colorazione nera, che dona un aspetto ricercato raramente visto in questa fascia di prezzo. Le dimensioni compatte (719 x 160 x 467mm con supporto, per un peso di soli 3.6kg) lo rendono perfetto per camere da letto, cucine o piccoli soggiorni.

Il pannello è un display HD LED da 32 pollici con risoluzione 1366×768, supporto HDR10/HLG e una profondità cromatica di 16,7 milioni di colori. La tecnologia DC dimming di nuova generazione garantisce una luminosità fluida ed elimina lo sfarfallio, mentre la modalità eye comfort riduce l’affaticamento visivo durante le sessioni prolungate.

Il vero punto di forza resta però il comparto audio: due altoparlanti da 8W ciascuno (16W totali) con certificazione Dolby Audio e DTS:X, capaci di trasformare il suono bidimensionale in un’esperienza multidimensionale grazie a DTS Virtual:X. Una qualità sonora che difficilmente si trova in TV di dimensioni e prezzo simili.

Sul fronte software, il sistema opera con Google TV, che centralizza tutti gli abbonamenti streaming, propone consigli personalizzati e dà accesso a oltre 10.000 app tramite ricerca Google. L’Assistente Google integrato permette controllo vocale completo, dall’avvio di app alla gestione della smart home.

Per la connettività troviamo Bluetooth 5.0, Wi-Fi dual band, 2 porte HDMI, una USB 2.0 e supporto Chromecast e Miracast. Non manca la compatibilità con i sintonizzatori DVB-T2, DVB-C e DVB-S2, fondamentale per il mercato italiano che ha già adottato il nuovo standard digitale terrestre.

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Sconto del 42%, ecco il prezzo minimo

Il prezzo di listino di Xiaomi TV A 32″ si aggira solitamente sui 179€, ma grazie alla promozione attiva su AliExpress è possibile portarselo a casa a soli 104€. Si tratta di uno sconto del 42%, pari a un risparmio di 75€ rispetto al prezzo originale, una percentuale che rende questa offerta particolarmente appetibile per chi cerca una smart TV secondaria completa di tutto, dai sintonizzatori digitali all’audio premium.

La disponibilità è comunque limitata nel tempo, essendo legata a una promozione a tempo, quindi conviene muoversi rapidamente per non perdere questa opportunità.

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