Torniamo ad occuparci di Gemini Live, la funzionalità che permette di conversare “botta e risposta” con l’assistente potenziato dall’intelligenza artificiale, perché emergono altre novità in fase di sviluppo dopo la funzione che punta ad abbattere le barriere linguistiche emersa a inizio mese.

Pare infatti che Google stia lavorando per consentire agli utenti di passare rapidamente dalla modalità “parlato” alla modalità “testo” nelle conversazioni botta e risposta con Gemini, qualcosa di potenzialmente molto utile nelle situazioni in cui non è possibile parlare con l’assistente. Scopriamo tutti i dettagli.

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Gemini Live potrebbe migliorare con una novità

Gemini Live è una potenzialità di Gemini molto utile perché consente agli utenti di approfondire un argomento attraverso una conversazione vocale botta e risposta abbastanza fluida e reattiva.

In futuro, questa potenzialità dell’assistente potrebbe diventare più flessibile rispetto a come è stata concepita finora, ovvero esclusivamente per le conversazioni vocali, e gli sviluppi in tal senso si nascondono nella versione 17.58.13 beta di App Google, la casa delle funzioni IA sui dispositivi Android.

Google sta lavorando per implementare un sistema di input ibrido per Gemini Live al fine di consentire agli utenti di passare rapidamente dalla conversazione vocale e una conversazione tramite tastiera (via Android Authority).

Rispetto all’interfaccia attuale, protagonista nell’immagine di copertina, la nuova interfaccia che arriverà in futuro presenterà una barra degli strumenti più compatta con sole tre opzioni: “+” (ovvero allega, verosimilmente per condividere con l’assistente il flusso video della fotocamera, lo schermo o allegati), “disattiva/attiva microfono” (questa opzione viene ricollocata nell’elemento centrale che funge da status dell’assistente) e “X” (opzione per terminare la conversazione).

Sopra al pulsante del microfono verrà proposto un disclaimer che recita “Scorri verso l’alto per aprire la tastiera”: effettuando lo swipe, si aprirà la tastiera e comparirà una barra di immissione testuale con all’interno i pulsanti “+”, disattiva microfono e “X”.

L’utente potrà digitare sulla tastiera la sua richiesta a Gemini Live e, in contemporanea, verrà disattivato il microfono, conferma del passaggio alla modalità di conversazione botta e risposta testuale.

Quando l’assistente mostra la risposta (a schermo intero), la tastiera viene nascosta ma può essere riaperta effettuando nuovamente il gesto a scorrimento verso l’alto. In alternativa sarà sufficiente selezionare nuovamente l’icona del microfono per continuare la conversazione botta e risposta in modalità vocale.

Non è ancora chiaro se e quando Google decida di implementare questa novità che potrebbe rivelarsi molto utile nelle interazioni con Gemini Live specie in quei contesti in cui non è possibile parlare a voce alta.

Come aggiornare l’app dell’assistente Made by Google

Gemini è disponibile ufficialmente in Italia sia come Web App (al sito https://gemini.google.com/app) che come “app” per dispositivi Android (è sempre parte di app Google, alla pari di Google Assistant), con la pagina dell’app sul Google Play Store che è raggiungibile tramite il badge sottostante.

Al netto del collegamento alla funzionalità è bene verificare che sul vostro dispositivo sia installata la più recente versione di App Google che corrisponde al vero “contenitore” dell’assistente basato sull’intelligenza artificiale del colosso di Mountain View (ma anche della AI Mode): per farlo, basterà effettuare un tap sul badge sottostante e, ancora, su “Aggiorna” nel caso in cui venisse segnalata la presenza di un aggiornamento.