HUAWEI ha presentato ufficialmente HarmonyOS 7 nel mercato cinese, introducendo una nuova versione del sistema operativo che punta in modo deciso sull’intelligenza artificiale, sull’elaborazione spaziale e sull’integrazione tra dispositivi. La nuova release porta con sé anche importanti interventi sul fronte delle prestazioni, nuove funzioni dedicate al gaming, strumenti per l’accessibilità e un sistema di protezione contro le frodi integrato direttamente a livello di sistema.

Tra le novità più interessanti c’è proprio la volontà di HUAWEI di rendere HarmonyOS un sistema operativo sempre più capace di comprendere il contesto e di eseguire automaticamente determinate operazioni, grazie alla combinazione tra intelligenza artificiale, applicazioni e funzionalità del sistema.

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HarmonyOS 7 punta sull’elaborazione spaziale e sull’intelligenza artificiale

Una delle principali novità di HarmonyOS 7 è rappresentata da Harmony Spatial Computing, un insieme di funzioni che introduce nuovi effetti spaziali all’interno dell’interfaccia. Le icone, per esempio, possono produrre scie di luce e ombra quando vengono spostate, mentre le icone possono trasformarsi in particelle fotosensibili. HUAWEI ha inoltre previsto un feedback aptico e visivo associato alle interazioni con gli elementi dell’interfaccia.

Anche la fotocamera può essere utilizzata per creare un campo visivo tridimensionale, mentre le condizioni meteorologiche possono aggiungere prospettive 3D ai punti di riferimento della città; persino alcuni elementi del calendario possono modificarsi in funzione dell’angolo di visuale.

La schermata di blocco può sfruttare effetti di profondità, mentre l’Orologio spaziale inserisce l’ora all’interno della profondità delle immagini utilizzate come sfondo. Lo Sfondo spaziale, invece, modifica i diversi livelli prospettici mentre l’utente scorre sul display. Non mancano inoltre contenuti multimediali tridimensionali che possono essere esplorati utilizzando due dita o inclinando lo schermo.

HUAWEI ha lavorato anche sugli strumenti destinati alla creazione e all’esplorazione di contenuti 3D. Remy può trasformare filmati acquisiti con droni in mappe tridimensionali, V2Fun può generare modelli 3D partendo da una singola fotografia, mentre Dianping permette di effettuare tour virtuali dei negozi. HUAWEI 3DGS viene invece utilizzato per la modellazione tridimensionale dei prodotti su JD.com.

L’altra grande area di sviluppo è quella dell’intelligenza artificiale, Harmony Intelligence combina il sistema operativo, le applicazioni e l’IA attraverso modelli cloud e on-device, memoria a quattro livelli, competenze delle applicazioni, capacità del sistema, cicli agentici, collaborazione tra dispositivi e protocolli di sicurezza.

All’interno di questo ecosistema trova spazio anche una nuova versione di Celia, l’assistente di HUAWEI, che dispone di una nuova schermata iniziale rinnovata con una scheda Home e una barra laterale dedicata a Celia Memory e Celia Claw. Quest’ultima permette inoltre di trasformare elementi copiati, come password, codici, indirizzi e link cloud, in azioni delle applicazioni attivabili con un singolo tocco. Celia può anche tradurre continuamente i documenti in lingua straniera.

Le capacità dell’intelligenza artificiale non si limitano però alle funzioni più tradizionali dell’assistente. HarmonyOS 7 introduce infatti strumenti specifici per la ricerca di lavoro, capaci di ottimizzare un curriculum sulla base dei requisiti di una posizione, generare domande per un colloquio e perfezionare le relative risposte. Gli inviti ai colloqui possono inoltre essere registrati automaticamente nella sezione Memo con informazioni come data, ora, luogo e note.

Celia Claw può poi controllare dispositivi e routine della casa intelligente compatibili, tra cui condizionatori, robot aspirapolvere e telecamere di sicurezza. HUAWEI prevede inoltre altri agenti a livello di sistema dedicati, per esempio, alle attività genitoriali, alle routine domestiche e alla prenotazione di servizi locali attraverso chiamate telefoniche automatizzate.

Le applicazioni diventano agenti, mentre Ark Engine migliora prestazioni e autonomia

HUAWEI sta portando le capacità agentiche anche all’interno delle proprie applicazioni. Petal Maps può individuare luoghi e creare itinerari attraverso comandi vocali, mentre il browser HUAWEI è in grado di selezionare informazioni di tendenza e punti chiave offrendo analisi più approfondite.

HUAWEI Music sfrutta invece le preferenze di ascolto per i suggerimenti e può creare playlist partendo da semplici frasi, HUAWEI Video può generare liste di contenuti da guardare sulle diverse piattaforme di streaming e rispondere in tempo reale alle domande sulla trama. HUAWEI Reading può creare elenchi di libri, schemi di capitoli, risposte contestualizzate e discussioni interattive, mentre HUAWEI Themes può filtrare gli stili e generare temi e caratteri per l’interfaccia.

Sul fronte delle prestazioni arriva invece il nuovo Ark Engine, che utilizza modelli di intelligenza artificiale per passare da una gestione passiva delle risorse a un’allocazione più proattiva. Secondo HUAWEI, questo permette di ottenere un miglioramento delle prestazioni complessive fino al 15%, accompagnato da un aumento dell’autonomia che può arrivare a 36 minuti.

L’azienda indica inoltre miglioramenti del 22% nella velocità di timbratura sul posto di lavoro e nella fluidità delle applicazioni utilizzate frequentemente, un incremento superiore al 34% nel mantenimento in vita dell’app principale e transizioni tra applicazioni fino al 25% più rapide.

La modalità Prestazioni permette inoltre di ottenere, con un singolo tocco, un’accelerazione durante attività come l’acquisizione di biglietti, il passaggio tra applicazioni e lo scorrimento a schermo intero nelle chat, con prestazioni dichiarate fino al 25% superiori rispetto a HarmonyOS 6.

A queste ottimizzazioni si aggiunge Super Spatial Memory, che può mettere a disposizione fino a 3 GB di RAM aggiuntiva rispetto alla precedente versione del sistema operativo, permettendo a un numero maggiore di applicazioni di rimanere attive sia in primo piano sia in background.

Anche lo spazio di archiviazione viene ottimizzato attraverso Super Spatial Storage, su un dispositivo da 1 TB HUAWEI indica fino a 109 GB di spazio aggiuntivo utilizzabile, che scendono a 51 GB sui modelli da 512 GB e a 22 GB sui dispositivi da 256 GB. L’azienda sostiene inoltre che un Mate 60 mantiene dopo tre anni il 90% della fluidità iniziale, contro il 100% registrato quando il dispositivo era nuovo.

Il gaming beneficia a sua volta dell’intelligenza artificiale grazie ad Ark Scheduling Engine, AI Super Resolution, Intelligent HDR e Intelligent Frame Stabilization. HUAWEI parla di immagini fino a 1,5 volte più nitide rispetto a HarmonyOS 6 e di un miglioramento del 40% nella stabilità del frame rate durante sessioni prolungate grazie alla gestione dinamica delle risorse. La stabilizzazione intelligente dei fotogrammi punta invece a mantenere i 60 fps durante sessioni prolungate, con test effettuati fino a 3,5 ore.

HarmonyOS 7 rafforza sicurezza, privacy e collegamento tra dispositivi

Un’altra parte importante del nuovo sistema operativo riguarda la sicurezza. HarmonyOS Star Shield introduce infatti protezioni basate sull’intelligenza artificiale direttamente a livello di sistema per contrastare frodi attraverso chiamate, messaggi, applicazioni, campagne mirate alle famiglie, script generati dall’IA e link dannosi.

Il sistema può analizzare in tempo reale le chiamate per individuare voci sintetiche o modificate artificialmente e può identificare chiamate apparentemente nazionali che in realtà provengono dall’estero, sfruttando anche il rilevamento a livello di chip. È inoltre previsto il rilevamento delle pagine web potenzialmente pericolose (anche quando gli URL vengono modificati), oltre a un sistema capace di correlare i rischi provenienti da applicazioni differenti.

HarmonyOS 7 può infine analizzare anche i codici QR presenti sulle pagine web, sui volantini e sul materiale promozionale fisico, identificando quelli sospetti e bloccando i collegamenti potenzialmente pericolosi. HUAWEI afferma che HarmonyOS 7 ha ottenuto una certificazione di sicurezza di livello 5 per le funzionalità dedicate alla prevenzione delle frodi nelle telecomunicazioni sulle piattaforme mobili.

L’intelligenza artificiale viene accompagnata anche da un’attenzione particolare alla privacy. HarmonyOS Personal Intelligence Computing System (HPIC) crea uno spazio personale dedicato all’elaborazione cloud, HUAWEI afferma che l’elaborazione IA nel cloud segue lo stesso livello di sicurezza dell’elaborazione sul dispositivo e che l’isolamento del cloud computing contribuisce a evitare fughe di dati. I dati vengono elaborati solamente per l’attività richiesta e cancellati immediatamente dopo l’utilizzo, senza essere conservati permanentemente.

Sul fronte dell’interconnessione arriva Tap-to-Transfer, che permette di condividere contenuti tra dispositivi con un semplice tocco; è possibile inviare foto e video a più dispositivi contemporaneamente, trasferire file riservati dopo averli crittografati, condividere i pacchetti di installazione dei giochi senza consumare dati mobili e utilizzare la funzione Punta e incolla per inserire contenuti multimediali in un punto specifico dell’area di lavoro.

Il Trasferimento diretto remoto permette inoltre di inviare a distanza foto, video e file mantenendone la qualità originale, senza limitazioni legate alla distanza o al formato. Harmony Galaxy Interconnection aggiunge infine Intimate Circle, uno spazio che raccoglie aggiornamenti di stato, parametri di salute e attività quotidiane di familiari e amici.

HUAWEI ha previsto anche nuove funzioni per l’accessibilità, Text Call permette di convertire parlato e testo in tempo reale durante le chiamate, includendo correzione vocale e sintesi vocale basata sull’intelligenza artificiale per facilitare la comunicazione alle persone con difficoltà di linguaggio. La funzione può inoltre essere utilizzata dai fattorini per comunicare con i clienti.

Interessante anche la funzione dedicata alla successione delle risorse digitali, che permette di preservare dati come fotografie e note. I beneficiari designati possono accedere a questi contenuti attraverso un sistema di autenticazione a più fattori con nome reale, mentre l’archiviazione cloud mantiene le relative protezioni di sicurezza.

La prima beta pubblica di HarmonyOS 7 è disponibile da oggi in Cina su smart TV e display compatibili, smartphone pieghevoli, tablet, laptop, smartphone tradizionali e smartwatch. Per smartphone e tablet è possibile verificare la presenza dell’aggiornamento direttamente dalle impostazioni, seguendo il percorso Impostazioni -> Sistema e aggiornamenti -> Aggiornamento software; HUAWEI ha inoltre precisato che altri dispositivi compatibili riceveranno progressivamente la relativa notifica.