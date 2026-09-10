Il lancio della serie HONOR Magic9 si sta avvicinando, e in queste ore stanno spuntando diverse anticipazioni sui nuovi flagship del marchio. Dopo le immagini e il video teaser di ieri, accompagnati da un breve hands-on, quest’oggi possiamo ammirare HONOR Magic9 Pro Max al Festival di Venezia e persino in un nuovo e più dettagliato video hands-on, sempre nella vistosa colorazione verde.

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HONOR Magic9 Pro Max tra scatti cinematografici e video hands-on dettagliato

Sappiamo che la serie sarà presentata ufficialmente il 28 settembre 2026, e che dovrebbe avere come modello di punta HONOR Magic9 Pro Max (affiancato da HONOR Magic9 e Magic9 Pro). Anche se la casa cinese parla genericamente di #HONORMagic9, lo smartphone in questione dovrebbe essere il protagonista degli scatti pubblicati sui canali sociali ufficiali, che lo ritraggono in quel di Venezia.

In questi giorni è in corso la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, e HONOR ne ha approfittato per mostrare il suo nuovo smartphone della serie Magic9 tra le mani dell’attore Wang Yantong. Gli scatti confermano il design visto in precedenza: possiamo vedere la particolare colorazione Moss Green e le scelte adottate da HONOR per quanto riguarda la disposizione degli obiettivi fotografici, con tanto di marchio ARRI sul modulo a sottolineare la recente collaborazione.

La scelta del Festival di Venezia non è casuale: la collaborazione con ARRI, noto gruppo tedesco specializzato in attrezzature professionali per il cinema, porterà probabilmente miglioramenti specifici pensati per le riprese video. In base a quanto sappiamo finora, il modello di punta HONOR Magic9 Pro Max dovrebbe offrire una fotocamera principale da 200 MP (1/1,28″, apertura f/1.57), un sensore ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 200 MP (1/1,4″, apertura f/2.6), e dovrebbe essere mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Dopo il breve hands-on di ieri, quest’oggi ne abbiamo a disposizione un altro più dettagliato. Nel video postato su Weibo possiamo vedere HONOR Magic9 Pro Max nella versione Moss Green da tutte le angolazioni: il retro ormai lo conosciamo già piuttosto bene, e nel filmato possiamo dare un’occhiata anche alla parte anteriore, caratterizzata da un display con bordi sottili su tutti i lati (1 mm), interrotto da un foro ovale (a forma di pillola) per la fotocamera anteriore e il sensore di profondità 3D.

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Nel filmato (che potete vedere qui) vengono mostrati anche gli altoparlanti simmetrici (uno in alto e uno in basso) e la disposizione dei pulsanti: confermato l’AI Button, progettato per offrire un accesso rapido alla fotocamera e agli strumenti di intelligenza artificiale, affiancato da un ulteriore pulsante (sul lato opposto).

Per conoscere tutti i dettagli a livello ufficiale dovremo aspettare ancora qualche giorno: la presentazione è fissata per il 28 settembre 2026.