Torniamo ad occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, perché ci sono due novità in rollout.

La prima riguarda tutti gli utenti su scala globale e si configura come evoluzione della già esistente funzione Serie di foto simili. La seconda ci riguarda un po’ meno da vicino ed è sostanzialmente l’espansione della funzione IA Guardaroba che è disponibile solo negli Stati Uniti e in altri due Paesi extra-UE. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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È in rollout per tutti la funzione “Crea serie di foto simili”

A sei mesi di distanza dai primi indizi, Google sta portando nella versione per Android di Google Foto la funzione Crea serie di foto simili che è stata finora esclusiva dell’app per iOS.

Questa novità si pone come evoluzione della funzione Serie di foto simili (implementata da Google a fine 2023), quella che raggruppa e “sovrappone” automaticamente più foto simili e scattate nello stesso periodo, e consente agli utenti di raggruppare manualmente foto simili che magari il meccanismo automatico non rileva.

La funzionalità, che è in rollout per tutti gli utenti già a partire dalla versione 7.90 dell’app (con la classica componente lato server), può essere sfruttata in maniera molto semplice:

Selezionare una foto (tramite pressione prolungata) Selezionare le altre foto che devono essere aggiunte alla serie (tramite tap singoli) Scorrere la barra degli strumenti in basso Selezionare “Crea serie di foto simili”.

Le serie di foto simili possono poi essere separate altrettanto facilmente (e ciò era già possibile con le serie create automaticamente da Google Foto).

Per farlo basta aprire una serie di foto simili, aprire il menù contestuale (tasto con i tre pallini presente accanto alla miniatura di una delle foto) e selezionare “Separa gruppo”.

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La funzione “Guardaroba” raggiunge più utenti negli Stati Uniti

Parallelamente, pare che il team di sviluppo abbia avviato un rollout più esteso, sebbene ancora circoscritto agli Stati Uniti (e a pochi altri Paesi come Brasile e India), della funzione Guardaroba, annunciata dal colosso di Mountain View a fine aprile ma distribuita solo a partire da inizio giugno.

La funzione Guardaroba di Google Foto: Essa si preoccupa di analizzare la galleria dell’utente, identificare abiti e accessori indossabili presenti nelle varie foto, trasformare tutti questi elementi nelle opzioni di una sorta di inventario digitale. All’interno della raccolta dedicata, gli utenti possono accedere alla sezione Articoli (con i singoli capi identificati dall’IA) e alla sezione Outfit (dove i singoli capi potranno essere combinati tra loro). Una versione digitale dell’utente (una sorta di avatar) potrà quindi provare gli abbinamenti.

Stando ad alcune segnalazioni in rete, inclusa quella su X del fondatore di APK Mirror Artem Russakovskii, la funzione sta raggiungendo un maggior numero di utenti ma mantiene le sue funzionalità principali. Non abbiamo invece idea di quando Google abbia in programma l’espansione su altri mercati della funzionalità.

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Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).