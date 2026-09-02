Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del fatto che Google stia preparando importanti modifiche alla scheda Raccolte di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati dell’azienda e sempre più diffusa sugli altri smartphone Android che non integrano un’app proprietaria.

Oltre al sostanzioso redesign in lavorazione da tempo (che è già arrivato ad alcuni utenti), il team di sviluppo sta lavorando dietro le quinte da inizio agosto per rendere personalizzabile questa scheda e, a quanto pare, i primi utenti hanno già iniziato a ricevere le novità.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Google Foto: parte il rollout della rinnovata scheda “Raccolte”

Oltre ad aver distribuito agli utenti la nuova barra di navigazione flottante nel mese di luglio, Google ha continuato a lavorare dietro le quinte per rinnovare la scheda Raccolte di Google Foto, quella che funge da contenitore per tutte le foto e i video salvati sul dispositivo (suddivisi per album, cartelle, luoghi, persone e molto altro).

Come anticipato in apertura, alcuni utenti che eseguono la versione 7.90 dell’app hanno iniziato a ricevere il nuovo design della scheda con annesso pulsante Personalizza che, come anticipato in apertura, permette agli utenti di personalizzare la scheda Raccolte.

Come potrete notare dalle seguenti immagini (via Android Authority), il pulsante Personalizza viene collocato in fondo alla scheda Raccolte nella sua versione con layout aggiornato (più pulito e che presenta quattro scorciatoie in alto, le raccolte nella parte centrale proposte come caroselli a scorrimento orizzontale e le altre raccolte in fondo), subito sopra al collegamento per inviare un feedback.

Effettuando un tap sul pulsante Personaliza, gli utenti accedono a un’interfaccia che permette di trascinare, riorganizzare o nascondere a proprio piacimento le raccolte predefinite (“Su questo dispositivo”, “Persone e animali domestici”, “Luoghi”). In cima alla nuova scheda Raccolte è poi presente la sezione “Fissati” che non può essere spostata ma può essere rimossa.

Queste novità per la scheda Raccolte di Google Foto sembrano essere in fase di rilascio graduale (probabilmente con attivazione lato server) per i primi utenti e potrebbe volerci del tempo prima che possano essere disponibili su larga scala. Vi aggiorneremo nel momento in ciò dovesse avvenire.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).