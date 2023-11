Google adora piazzare l’intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti per renderne il funzionamento più smart — avete letto delle etichette di YouTube? — e le ultime due novità annunciate per Google Foto vanno esattamente in questa direzione: l’AI entrerà in gioco per aiutare gli utenti a tenere in ordine la propria libreria su Foto, così da rendere più agevole il ritrovamento di foto e screenshot rilevanti esattamente quando servono.

Google Foto a tutta AI: Stacks e album di documenti

Se i Google Pixel — ora protagonisti delle offerte del Black Friday — stanno scalando le classifiche delle vendite il merito è in gran parte di quell’esperienza utente che i tecnici di Mountain View hanno cucito su misura facendo utilizzo di AI in abbondanza. Tra i prodotti di Big G che fanno un ampio uso dell’intelligenza artificiale, spicca sicuramente Google Foto, di cui abbiamo parlato poche ore fa per le novità in tema di modifica delle immagini.

Ebbene, torniamo a parlare di Google Foto nel corso della stessa giornata perché il produttore californiano ha annunciato due novità interessanti, pensate per rendere più ordinate le librerie degli utenti: Photo Stacks e gli album per screenshot e documenti. Questi strumenti, nelle intenzioni di Google, dovrebbero aiutare gli utenti a decongestionare la propria galleria e valorizzare i ricordi significativi ivi conservati.

Photo Stacks

La funzione Photo Stacks nasce per porre rimedio ad una situazione che ricorre piuttosto spesso: che si cerchi di immortalare un bel tramonto o di scattare il più classico degli scatti — auto e non — di gruppo, capita sovente di dover fare diversi tentativi prima di ottenere la foto perfetta; in conseguenza di ciò, le gallerie degli utenti finiscono col riempirsi di decine di scatti simili. Ebbene, Photo Stacks si serve dell’AI per identificare automaticamente le foto simili e raggrupparle, selezionando poi lo scatto principale da mostrare nella galleria.

Naturalmente, l’AI aiuta l’utente, ma non gli impedisce di aggiungere un tocco personale, che sia attraverso la scelta di una foto diversa come principale, la modifica del raggrupamento creato o la totale disattivazione della funzione descritta.

Album di screenshot e documenti

Le gallerie degli smartphone non contengono solo fotoricordi, ma anche immagini utili che utenti catturano per servirsene all’occorrenza. È il caso degli screenshot e delle foto di documenti. Tuttavia, una galleria stracolma di immagini di questo tipo non è né bella da vedere, né tantomeno pratica da utilizzare. Anche in questo caso, la soluzione progettata da Google chiama in causa l’intelligenza artificiale: Foto se ne serve per identificare e classificare automaticamente screenshot e documenti in galleria, facendoli confluire in album appositi contenenti documenti d’identità, ricevute, informazioni su eventi e quant’altro.

In questo modo, la galleria risulta più ordinata e gli utenti dovrebbero avere vita più facile nel ritrovare l’immagine occorrente al momento più opportuno.

Rimanendo in tema di screenshot, il team di Google ne ha pensata un’altra che si rivelerà estremamente comoda: partendo dagli screenshot di biglietti, volantini di eventi in arrivo et similia, gli utenti potranno creare al volo un promemoria da aggiungere al calendario sfruttando la funzione “Imposta promemoria” (“Set Reminder”) suggerita nelle immagini in questione. Infine, i maniaci dell’ordine apprezzeranno sicuramente la possibilità di attivare l’archiviazione automatica di screenshot e documenti dopo 30 giorni.

Come aggiornare Google Foto

In sede di presentazione delle novità descritte, Big G ha parlato di un roll out già partito per Google Foto per Android e iOS, tuttavia al momento le funzioni sono ancora poco diffuse. Per ingannare l’attesa, potete scaricare la versione più recente dell’app dal Google Play Store cliccando sul badge seguente.

