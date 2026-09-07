Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, sta ricevendo un’importante modifica al funzionamento del Cestino.

In soldoni, si sta concretizzando la novità emersa a fine agosto che dimezza la finestra temporale in cui gli utenti possono ripristinare dal Cestino una immagine o un video sottoposto a backup dopo che è stato eliminato. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Foto: in rollout per tutti una novità del Cestino

Sapevamo già da un paio di settimane che Google stesse lavorando per modificare il tempo in cui i contenuti sottoposti a backup possono essere ripristinati dopo essere stati spostati nel Cestino di Google Foto.

Fino ad ora gli utenti hanno avuto 60 giorni di tempo per ripristinare dopo l’eliminazione i contenuti sottoposti a backup e 30 giorni di tempo per ripristinare dopo l’eliminazione i contenuti non sottoposti a backup.

Adesso, come suggerito anche dalla documentazione dedicata sul portale di supporto, le cose sono cambiate come previsto, con Google che ha uniformato le due finestre temporali a 30 giorni.

Le foto e i video che elimini rimarranno nel cestino per 30 giorni prima di essere eliminati definitivamente. Le foto e i video eliminati definitivamente non possono essere ripristinati.

Questa novità è in rollout per tutti e vi sono due indicatori della ricezione: un diclaimer che compare quando proviamo a cancellare una foto sottoposta a backup (riportato di seguito) e la nuova dicitura “Gli elementi verranno eliminati definitivamente dopo 30 giorni nel cestino” nella pagina del Cestino.

Hai 30 giorni per ripristinare elementi dal cestino Il periodo di permanenza degli elementi nel cestino prima dell’eliminazione definitiva passerà da 60 a 30 giorni.

Nonostante l’ufficialità, non è ancora chiaro il perché Google abbia deciso di dimezzare la finestra temporale a disposizione degli utenti per ripristinare foto e video che erano state sottoposte a backup e poi sono state eliminati.

Da un lato, 30 giorni sono comunque tanti e per molti potrebbero essere più che sufficienti per un eventuale ripensamento. Dall’altro lato, questa modifica potrebbe permettere a Google di risparmiare un’infinità di spazio in cloud (dato che la modifica investe solo i file sottoposti a backup).

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).