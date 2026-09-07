Torniamo ad occuparti del Google Play Store, lo store predefinito per app, giochi e libri dei dispositivi Android (dotati dei servizi Google), perché pare che Google stia mettendo a punto gli ultimi dettagli in vista dell’implementazione di una funzione emersa a metà agosto.

Il colosso di Mountain View dovrebbe prossimamente offrire agli utenti una funzione che migliorerà la gestione dei download più pesanti (come i giochi), dando loro la possibilità di mettere in pausa e riprendere i download senza doverli annullare. Parallelamente, l’ultima versione dello store nasconde ulteriori novità in via di sviluppo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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In futuro si potranno mettere in pausa e riprendere i download

Sono passate poco più di tre settimane da quando abbiamo sentito parlare per la prima volta della possibilità di mettere in pausa (e riprendere) i download sul Google Play Store, qualcosa che va decisamente oltre rispetto alle possibilità attuali (gli utenti possono esclusivamente avviare e annullare un download).

La versione 53.0 dello store, l’ultima attualmente disponibile, porta con sé tangibili passi in avanti alla funzionalità che, rispetto a qualche versione fa, sembra essere pienamente funzionante, seppur ancora nascosta (via Android Authority).

Con la nuova funzionalità, come potrete notare dalle immagini della seguente galleria, il pulsante “Annulla” sarà sostituito da un pulsante composto da “Pausa” e “X”: il primo è la novità, perché consente di mettere in pausa il download; il secondo ha lo stesso compito assegnato in precedenza al pulsante “Annulla”.

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Selezionando “Pausa”, gli utenti metteranno in pausa il download di un’app senza annullarlo. Quando il download viene messo in pausa, il pulsante “Pausa” viene sostituito dal pulsante “Riprendi” che consente di far ripartire il download (ciò può tornare utile, ad esempio, quando si avvia il download di un’app pesante sotto rete dati, in modo da completarlo con il Wi-Fi a disposizione).

Il gestore dei download introdotto tempo fa nell’app, quello che si concretizza tramite un’icona che compare alla sinistra della campanella delle notifiche, verrà aggiornato per includere questa funzionalità e, al suo interno, mostrerà anche le app in fase di download che sono state messe in pausa, consentendo agli utenti di riprendere il download o annullarlo.

Il seguente video mostra la funzionalità in azione. Ribadiamo che, almeno fino al momento della stesura di questo articolo, la possibilità di mettere in pausa o riprendere i download non è ancora disponibile nemmeno per gli utenti che eseguono la versione 53.0 del Google Play Store. Il rilascio potrebbe però essere dietro l’angolo.

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Emerge un possibile nuovo design per le pagine dei giochi a pagamento

Dalla stessa versione dello store, emerge che il team di sviluppo sia al lavoro per migliorare l’interfaccia utente delle pagine dei giochi a pagamento in modo da differenziarle da quelle dei giochi gratuiti (via Android Authority).

Rispetto a quella attuale (prima immagine della galleria sottostante), la nuova interfaccia in fase di lavorazione per i giochi a pagamento sul Google Play Store risulterà decisamente più “accattivante”.

Come potrete notare dalla seconda e dalla terza immagine della seguente galleria, in alto viene mostrata l’immagine di copertina del gioco con, in sovrimpressione, recensioni/valutazioni, compatibilità e classificazione per età. In fondo, invece, saranno presenti le funzioni collegate ad Ask Play.

La mancanza di altri dettagli importanti, come ad esempio le dimensioni del gioco e il numero di download effettuati, suggerisce che il team di sviluppo abbia ancora un po’ di lavoro da fare prima del rilascio. Vi aggiorneremo nel momento in cui ciò dovesse avvenire.

Come verificare di avere installato l’ultima versione del Google Play Store

Per verificare che sul vostro smartphone Android sia installata l’ultima versione disponibile del Google Play Store, vi basterà accedervi, effettuare un tap sull’avatar in alto a destra (l’icona del vostro account Google) e poi seguire il percorso “Impostazioni > Informazioni > Aggiorna Play Store”.

Anche nel caso in cui abbiate installato sul vostro dispositivo l’ultima versione disponibile del Google Play Store, potreste ancora non vedere la novità appena discussa: questo perché, come anticipato, il rilascio sembra non essere ancora stato avviato su larga scala; potrebbero volerci giorni (o addirittura settimane) affinché ciò avvenga.