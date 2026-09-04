A poco più di un mese dall’annuncio di Lyria 3.5, inizialmente disponibile solo su Google Flow Music, Google ha annunciato la disponibilità del più recente modello di intelligenza artificiale per la generazione musicale nell’app di Gemini.

Lyria 3.5, il nostro modello di generazione musicale con la migliore qualità audio, è ora disponibile nell’app Gemini e nell’API Gemini. Lyria 3.5 offre voci più espressive e arrangiamenti musicali più ricchi, consentendoti di creare brani con una fedeltà audio superiore.

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Lyria 3.5 sbarca nell’app di Gemini

Come anticipato in apertura, Google ha annunciato la disponibilità del modello Lyria 3.5 nell’app di Gemini per consentire agli utenti di sfruttare tutte le innovazioni del modello più recente nella generazione delle tracce musicali. Gli utenti potranno:

Selezionare (dai predefiniti) o descrivere un genere musicale, scegliere uno stile vocale o strumentale più espressivo.

Sfruttare i nuovi modelli che consentono di creare dalla musica di sottofondo alle tracce personalizzate con arrangiamento più ricco.

Godere di maggiore flessibilità nella scelta della durata (tra brani brevi o lunghi) e di una fedeltà audio superiore.

Disponibilità del nuovo modello nell’app dell’assistente

Google fa sapere che il modello Lyria 3.5 è già disponibile su scala globale per tutti gli utenti, abbonati e non, che sfruttano l’app di Gemini sul Web o mobile (per Android e iOS). Gli sviluppatori potranno sfruttare il modello tramite l’API di Gemini.

Lo stesso modello, come da principio, resta disponibile nell’app Google Flow Music (a disposizione di artisti e creativi), su Google Vids (per la generazione delle tracce audio) e nella suite Google AI Studio (per gli sviluppatori).