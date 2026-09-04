Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di Samsung volto all’ottimizzazione di One UI 9 per i vari smartphone del colosso coreano.

Nelle scorse ore l’azienda ha rilasciato la prima versione beta della sua nuova interfaccia anche per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, a conferma del fatto che negli ultimi giorni ha dato una seria accelerata ai lavori, avviando la fase di test pubblici per numerosi dispositivi.

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One UI 9 Beta anche sulla serie Samsung Galaxy S23

Il colosso coreano ha dato il via al rilascio in India della prima beta della sua nuova interfaccia personalizzata, basata su Android 17, per i Samsung Galaxy S23, Galaxy s23+ e Galaxy S23 Ultra.

La nuova versione è la build contraddistinta dalla sigla S91xBXXUAZZHL, con un peso di oltre 3,4 GB e le patch di sicurezza di agosto 2026.

Nel corso dei prossimi giorni il programma beta di One UI 9 sarà avviato anche in alcuni altri Paesi mentre per il rilascio dell’aggiornamento ufficiale ci sarà da avere pazienza almeno sino alla fine del 2026: in pratica, gli sviluppatori di Samsung hanno alcuni mesi per ottimizzare l’interfaccia per tali smartphone, sfruttando i feedback degli utenti che decideranno di prendere parte ai test.

Rispetto a One UI 8.5, la versione 9 dell’interfaccia del colosso coreano rappresenta un aggiornamento meno importante anche se non mancheranno delle novità, come miglioramenti per Samsung DeX e Samsung Notes e un pannello di accesso rapido con più possibilità di personalizzazione.

Una volta terminata l’implementazione di One UI 9 per tutti i device supportati, gli sviluppatori di Samsung potranno dedicarsi interamente a One UI 9.5, la versione dell’interfaccia destinata a fare il proprio esordio ufficiale a bordo della serie Samsung Galaxy S27.