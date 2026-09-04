Google continua a lavorare sull’esperienza offerta dalla Ricerca Live, una delle funzionalità più interessanti legate alla Ricerca e all’intelligenza artificiale, e nelle ultime ore sono emerse alcune novità che potrebbero presto modificare l’aspetto dell’interfaccia. L’azienda di Mountain View sta infatti preparando una nuova animazione pensata per accompagnare l’utilizzo di Ricerca Live, insieme ad alcuni piccoli cambiamenti all’interfaccia utente.

Le novità sono state individuate analizzando l’ultima versione beta dell’app Google, precisamente la versione 17.55.8, e mostrano come Google stia continuando a dedicare attenzione non soltanto alle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ma anche agli elementi grafici che accompagnano l’interazione con i suoi servizi.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Ricerca Live si prepara a cambiare animazione e interfaccia

Attualmente, quando viene utilizzata la funzione Ricerca Live, nella parte inferiore dello schermo viene mostrata un’animazione caratterizzata da una sfumatura composta da diversi colori. L’effetto accompagna l’esperienza mentre l’utente interagisce con la funzione e rappresenta uno degli elementi visivi più riconoscibili dell’interfaccia.

Google sta però preparando un’alternativa che rende l’animazione decisamente più vivace, al posto dell’attuale effetto sfumato, i diversi colori vengono visualizzati sotto forma di piccole macchie sfocate, che si muovono nella parte inferiore dello schermo.

La nuova soluzione mantiene quindi alcuni degli elementi già presenti, come l’utilizzo di più colori e delle sfumature, ma modifica il modo in cui questi vengono rappresentati. Il risultato, almeno sulla base dell’implementazione individuata nella versione beta, appare più dinamico e contribuisce a rendere l’interazione con Ricerca Live maggiormente riconoscibile dal punto di vista visivo.

Si tratta naturalmente di un cambiamento prevalentemente estetico, ma è indicativo dell’attenzione che Google sta dedicando anche alle animazioni e alla presentazione delle sue funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

La nuova animazione non è l’unica modifica individuata nell’app Google, l’azienda sta infatti lavorando anche a un piccolo restyling dell’interfaccia di Ricerca Live, intervenendo principalmente sulla disposizione dei pulsanti e sulla loro presentazione.

Nell’interfaccia attuale, il pulsante dedicato al microfono si trova sulla sinistra, quello della fotocamera è posizionato al centro, mentre l’icona relativa alla trascrizione si trova a destra. Sotto ciascuno dei tre pulsanti viene inoltre mostrata un’etichetta che ne identifica la funzione.

Con la nuova interfaccia, Google elimina proprio queste etichette, lasciando soltanto le icone dei tre comandi. Ma non è l’unico cambiamento: microfono e fotocamera cambiano posizione, con il microfono che viene spostato al centro e la fotocamera sulla sinistra.

Il microfono assume quindi una posizione più importante all’interno dell’interfaccia, mentre durante il parlato dell’utente viene mostrata anche una piccola animazione a forma d’onda accanto all’icona del microfono, pensata per indicare visivamente che il sistema sta rilevando la voce.

La scelta di portare il microfono al centro potrebbe avere senso proprio considerando il modo in cui viene utilizzata Ricerca Live, dando maggiore risalto a quello che potrebbe essere uno dei comandi più utilizzati durante l’esperienza.

Le nuove animazioni e l’interfaccia aggiornata sono state individuate all’interno della versione beta dell’app Google e, almeno secondo quanto emerso dall’analisi, sembrano già sufficientemente mature per poter essere distribuite agli utenti.

Questo, tuttavia, non significa necessariamente che il nuovo design arriverà a breve per tutti. Google sperimenta frequentemente nuove funzioni e modifiche grafiche nelle versioni beta delle proprie applicazioni e non tutte vengono poi effettivamente rese disponibili al pubblico.

Al momento quindi, non è possibile stabilire quando la nuova animazione e la nuova interfaccia di Ricerca Live verranno distribuite, né è possibile escludere completamente che l’azienda possa modificare ulteriormente il loro aspetto prima del rilascio definitivo.

Se Google dovesse procedere con l’implementazione, Ricerca Live si troverebbe comunque con un’interfaccia leggermente più pulita, grazie alla rimozione delle etichette, e con un’animazione più dinamica, mentre il microfono diventerebbe il principale elemento centrale dei controlli.