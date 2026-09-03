La nuova interfaccia proprietaria HyperOS 4 rappresenterà un cambiamento significativo per tutti gli smartphone Xiaomi, offrendo dalla sua diverse novità estetiche, un salto in avanti nelle prestazioni generali e nuove funzionalità di intelligenza artificiale. Non proprio tutti gli smartphone Xiaomi, a dire il vero. La lista dei modelli compatibili con il nuovo aggiornamento potrebbe infatti essere più ridotta di quanto previsto in origine, lasciando in panchina alcuni smartphone non recenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

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HyperOS 4: un aggiornamento “per pochi”

Secondo quanto riportato dal portale Ximitime, l’aggiornamento a HyperOS 4 potrebbe escludere diversi smartphone non propriamente recenti. All’interno della presunta lista scovata dal portale, composta da 112 modelli, solo 108 avrebbero passato la fase di test interni per HyperOS 4. Se fino ad oggi la filosofia di Xiaomi era quella (più democratica) di includere le sue nuove interfacce anche agli smartphone con sistemo operativo Android non aggiornato (come nel caso di HyperOS 3, che al netto di alcune mancanze supportava diversi modelli con Android 15), le cose potrebbero presto cambiare, d’ora in avanti.

La compagnia cinese potrebbe dunque garantire l’accesso a HyperOS 4 solo a patto di avere installato il sistema operativo Android 17, lasciando dunque in panchina Android 16 e (ovviamente) gli altri precedenti. Un cambio di rotta e di filosofia che non sorprende più di tanto, considerando i tagli nei costi di ricerca e di sviluppo, che prevedono anche una riduzione nell’adattamento ai sistemi operativi precedenti.

Chiaramente, non c’è ancora un’ufficialità in tal senso, trattandosi di indiscrezioni che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) da parte della compagnia produttrice. Rimaniamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti (metaforici e letterali, in questo caso) da parte di Xiaomi, che arriveranno senz’altro nel corso delle prossime settimane o mesi.