È trascorso un intero decennio da quando, con la versione 7.0 Nougat, Google ha introdotto i Seamless Update in Android e Samsung, che se l’è presa decisamente comoda, ha dapprima iniziato a mettersi in pari cogli smartphone e adesso anche con lo smartwatch Samsung Galaxy Watch9, che nelle scorse ore ha iniziato a ricevere il primo aggiornamento software della sua breve carriera.

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Il primo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch9 è seamless

Come si accennava in apertura, Samsung aveva rotto il ghiaccio nel 2024 con Galaxy A55, per poi abbracciare il comodissimo sistema dei Seamless Update sui Galaxy S25; adesso tocca ai wearable, a partire da quel Samsung Galaxy Watch9 lanciato a fine luglio insieme a Galaxy Watch Ultra2.

Diverse segnalazioni in rete attengono all’arrivo di un primo aggiornamento software per Samsung Galaxy Watch9 (per la verità già avvistato in Corea a fine agosto), ma ad attirare la curiosità degli utenti è stata soprattutto la modalità di installazione dell’update: il sistema dei seamless update, reso possibile dalle partizioni A/B di Android, permette al sistema di rimanere in funzione grazie alla partizione attiva, mentre quella inattiva può essere aggiornata in background e in seguito ripristinata con un riavvio rapido. In parole povere, il dispositivo si aggiorna mentre l’utente continua ad utilizzarlo normalmente e i tempi di attesa si riducono drasticamente, in quanto il completamento avviene con un riavvio di pochi secondi.

È questa, di fatto, la novità più interessante dell’aggiornamento arrivato su Galaxy Watch9, che per il resto si presenta come un file OTA da circa 193 MB e contiene le patch di sicurezza di agosto 2026.

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Disponibilità dell’aggiornamento e come installarlo

Nel momento in cui scriviamo, l’aggiornamento è stato avvistato per la sola versione Bluetooth di Galaxy Watch9, ma quella 4G seguirà sicuramente a stretto giro; verosimilmente, presto toccherà anche a Galaxy Watch Ultra2. Se siete possessori di un Samsung Galaxy Watch9, potete controllare manualmente la disponibilità di nuovi aggiornamenti accedendo all’app Galaxy Wearable dal vostro smartphone e seguendo il percorso “Impostazioni orologio > Aggiornamento software orologio > Scarica e installa” e selezionare “Installa ora”.