Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò, ovviamente, riguarda anche le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Nelle ultime settimane l’azienda statunitense ha migliorato notevolmente la funzione AI Mode nella Ricerca, aggiungendo diverse interessanti novità e adesso è pronta per un ulteriore passo in avanti per i viaggiatori.

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Un altro miglioramento per AI Mode

L’ultima novità per AI Mode è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di sfruttare tale soluzione per monitorare i prezzi dei voli, in modo da poter visualizzare quanto costano e avere un aiuto con le relative prenotazioni.

In pratica, il sistema ideato da Google va oltre la semplice pianificazione del viaggio, avvicinandosi molto di più ad una vera e propria assistenza, così da consentire agli utenti di prenotare effettivamente voli e alberghi.

Ecco una breve dimostrazione della nuova funzionalità:

Il servizio Google Flights offre già da anni il monitoraggio dei prezzi dei voli (con avvisi sui prezzi) ma, a quanto pare, il colosso di Mountain View sta integrando la funzionalità direttamente nelle conversazioni con AI Mode (con i prezzi aggiornati di oltre 300 compagnie aeree partner e siti di viaggio).

E così, dopo avere chiesto in AI Mode di avere informazioni su un determinato volo, è anche possibile chiedere al sistema di monitorare i prezzi per essere avvisati in caso di importanti ribassi.

Inoltre, AI Mode nella Ricerca di Google consente agli utenti anche di visualizzare il ​​costo in punti o miglia sia per i voli che per gli hotel, così da sfruttarli per risparmiare sulla prenotazione.

Infine, AI Mode nella Ricerca potrà essere usata anche per trovare gli alberghi e prenotarli, il tutto attraverso una conversazione intuitiva. Una volta trovato l’hotel giusto, è sufficiente chiedere ad AI Mode un aiuto per completare la prenotazione e selezionare “Continua su Google” nell’elenco delle opzioni di prenotazione (quindi in pochi tocchi sarà possibile scegliere la tipologia di camera, rivedere i dettagli e completare la prenotazione in modo sicuro tramite Google Pay).

Questa funzionalità è al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti.