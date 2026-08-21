Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e l’ultimo esempio in tal senso è arrivato nelle scorse ore.

Attraverso un post sul blog ufficiale, infatti, l’azienda statunitense ha annunciato l’introduzione di alcune nuove funzioni che alzano il livello di personalizzabilità di Ricerca, Discover e Google News e che sono capaci, a dire del colosso di Mountain View, di offrire agli utenti un controllo ancora maggiore sulla loro esperienza, aiutando allo stesso tempo gli editori a costruire connessioni più solide e dirette con i loro lettori.

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Le novità di Google per la personalizzazione

La prima novità è rappresentata da un pulsante interattivo “Fonti preferite” che gli editori possono integrare nelle proprie pagine Web. In pratica, nel momento in cui i lettori cliccano su questo pulsante, il sito viene aggiunto come fonte preferita su Google e vengono immediatamente reindirizzati al punto in cui avevano interrotto la lettura sulla pagina dell’editore.

A dire di Google, tale soluzione consentirà agli utenti di trovare più facilmente le loro pubblicazioni preferite e agli editori di connettersi in modo più completo con i lettori.

La seconda novità, che sarà implementata nel corso dei prossimi giorni, è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di aprire l’app di Google e, attraverso il menu a tre puntini, indicare con parole proprie gli argomenti o i link che desiderano visualizzare di più (o di meno).

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso statunitense, il feed si aggiornerà in tempo reale sulla base di tali indicazioni, memorizzando le richieste e permettendo agli utenti di affinare i loro gusti sempre di più.

La terza novità, infine, riguarda Google News, servizio che consentirà agli utenti di personalizzare in modo più semplice i notiziari audio, scegliendo gli argomenti specifici, con una chiara attribuzione delle fonti e link agli articoli completi, oltre alla possibilità di approfondire le storie chiave.