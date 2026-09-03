Il mese scorso Xiaomi aveva confermato che avrebbe svelato il Pad 9 Pro Max insieme al pieghevole Xiaomi 18 Fold nel corso di settembre; ora l’azienda ha rivelato design e alcuni dettagli chiave in vista del lancio in Cina, previsto per il 7 settembre.

Il tablet introdurrà diversi aggiornamenti hardware e software pensati per renderlo un’alternativa più credibile al classico PC, esattamente la direzione già intravista nei rumor emersi nei giorni scorsi.

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Display enorme e il primo chip Xring su un tablet

Xiaomi Pad 9 Pro Max monta un display LCD da 13,3 pollici, progettato per supportare applicazioni di livello PC e offrire agli utenti una superficie più ampia per lavoro, creazione di contenuti e altre attività di produttività. Sarà il primo tablet Xiaomi a montare il processore proprietario Xring O3, posizionato per offrire prestazioni di livello desktop.

Il chip Xring O3 utilizza una configurazione CPU a dieci core, tutti ad alte prestazioni, con una frequenza massima di 4,35 GHz; introduce inoltre una GPU G2-Ultra NX a 16 core, che secondo Xiaomi offre un miglioramento dell’85% nelle prestazioni grafiche riducendo al tempo stesso il consumo energetico del 64% rispetto alla generazione precedente.

Alcuni risultati dei benchmark GPU trapelati nei giorni scorsi avevano già superato quelli dell’A19 Pro di Apple, anche se le prestazioni reali restano ancora tutte da verificare.

Il tablet debutterà inoltre con HyperOS 4, con Xiaomi che ha ottimizzato il software specificamente per scenari di produttività su schermo grande; combinato con il supporto alle applicazioni di livello PC, questo insieme di caratteristiche potrebbe rendere il Pad 9 Pro Max particolarmente adatto per il lavoro d’ufficio e le attività creative. Dovrebbe inoltre essere svelata anche una variante del tablet con display a luce soffusa.

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Le specifiche ancora da confermare

Xiaomi Pad 9 Pro Max dovrebbe montare una batteria superiore ai 10.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo da 120 W. Il dispositivo potrebbe arrivare in tagli di memoria da 512 GB e 1 TB, con un peso stimato attorno ai 650 g; secondo alcuni leak circolati nei giorni scorsi, tra le colorazioni disponibili potrebbe comparire anche una tonalità rossa, già proposta su REDMI K100 Pro Max e attesa pure sul pieghevole Xiaomi 18 Fold.

Il Pad 9 Pro Max non sarà comunque l’unico nuovo tablet della gamma: secondo i rumor più recenti, la famiglia Pad 9 dovrebbe comprendere anche un modello base, Xiaomi Pad 9, con display da 11,2 pollici e ricarica rapida da 45 W, e una variante intermedia, Xiaomi Pad 9 Pro, con schermo LCD da 12,5 pollici, risoluzione 3,2K e refresh rate a 144 Hz, animata da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 invece del proprietario Xring O3.

Il Pad 9 Pro Max resterebbe quindi l’unico membro della famiglia a sfruttare il chip realizzato internamente da Xiaomi, confermando il proprio posizionamento come modello di punta assoluto della gamma. Il dispositivo, identificato dal numero di modello M367FC, è già comparso su Geekbench con un punteggio di 3.710 in single-core e 14.319 in multi-core.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi lancerà ufficialmente il Pad 9 Pro Max in Cina il 7 settembre alle 19:00 ora locale, nello stesso evento in cui debutterà anche lo Xiaomi 18 Fold. Non si tratterà però dell’unico protagonista della serata: l’azienda presenterà in contemporanea anche i nuovi veicoli elettrici N70 Pro, N70 Max e N90 Max con il marchio Xiaomi Pengcheng, in quello che il CEO Lei Jun ha già definito un vero e proprio grande mese tech per l’azienda.

Prezzo e disponibilità internazionale del Pad 9 Pro Max non sono ancora stati comunicati.