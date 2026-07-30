Nella giornata di ieri, Google ha annunciato Lyria 3.5, il nuovo modello IA di generazione musicale che punta ad offrire miglioramenti in termini di musicalità, testi e qualità vocale.

Il modello è già disponibile all’interno di Google Flow Music, iterazione dedicata alla musica dell’app Google Flow, e punta ad offire agli utenti la possibilità di creare brani “più ricchi”. Scopriamo tutti i dettagli.

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Lyria 3.5 è ufficiale: ecco le novità

A poco meno di sei mesi dall’introduzione di Lyria 3, come anticipato in apertura, Google ha ufficializzato nella giornata di ieri Lyria 3.5, l’ultima e più avanzata iterazione del modello di intelligenza artificiale generativa dedicata alla creazione musicale sviluppato dal team di Google DeepMind.

Il nuovo modello porta con sé significativi miglioramenti per quanto concerne la musicalità, la qualità dei testi e la resa vocale, con l’obiettivo dichiarato di fornire agli utenti gli strumenti per produrre brani sempre “più ricchi”. Tra le principali novità introdotte con Lyria 3.5 rientrano:

Musicalità migliorata – il modello può generare strutture melodiche più complesse e dal suono più naturale.

– il modello può generare strutture melodiche più complesse e dal suono più naturale. Testi ottimizzati – la generazione delle parole segue in modo più preciso le istruzioni fornite dall’utente (con il prompt testuale) e, in generale, il modello ha una migliore consapevolezza strutturale del brano.

– la generazione delle parole segue in modo più preciso le istruzioni fornite dall’utente (con il prompt testuale) e, in generale, il modello ha una migliore consapevolezza strutturale del brano. Voci più realistiche ed espressive – il “cantato” risulta più ricco di sfumature emotive e vanta una pronuncia perfezionata.

– il “cantato” risulta più ricco di sfumature emotive e vanta una pronuncia perfezionata. Maggiore controllo creativo e durata estesa – gli utenti possono gestire con più facilità il tempo (in ottica BPM) e la durata della loro creazione; la durata massima è di 3 minuti.

– gli utenti possono gestire con più facilità il tempo (in ottica BPM) e la durata della loro creazione; la durata massima è di 3 minuti. Composizione a partire dalle immagini – gli utenti possono caricare un’immagine e chiedere all’IA di interpretarla per trasformarla in una traccia musicale personalizzata.

Disponibilità del nuovo modello

Il rollout di Lyria 3.5 è ufficialmente partito e il modello è già disponibile su Google Flow Music, la piattaforma dedicata ai musicisti e ai creatori che desiderano esplorare le potenzialità dell’IA della musica.

Prossimamente, come avvenuto con la precedente versione del modello, dovrebbe arrivare lo sbarco nell’app di Gemini e su altri servizi che offrono la generazione di musica con l’IA (come Dream Track di YouTube Shorts o Google Vids).