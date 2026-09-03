Sono tante le novità presentate dal gruppo Lenovo a IFA 2026, come ad esempio i due tablet Android della serie Yoga. Naturalmente all’appello non poteva mancare Motorola, che propone smartphone, smartwatch e un nuovo accessorio: stiamo parlando di Motorola Edge 70 Plus, dell’edizione speciale Motorola Razr 70 with Crystals by Swarovski, di Moto Watch Ultra e del caricabatterie Moto Snap Wireless Charger. In più, vale la pena parlare dell’espansione di Lenovo & Motorola Qira.

Andiamo a scoprire tutto più da vicino.

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Le novità Motorola da IFA 2026, tra smartphone, smartwatch e accessori

Motorola presenta oggi a IFA 2026 di Berlino una nuova lineup di prodotti pensati per fondere design espressivo, performance concreta e praticità per la vita di tutti i giorni. A guidare le novità c’è Motorola Edge 70 Plus, ma abbiamo anche lo smartwatch Moto Watch Ultra realizzato in collaborazione con Polar, il caricabatterie Moto Snap Wireless Charger e la nuova versione speciale del pieghevole Motorola Razr, che fonde l’expertise cromatica di Pantone e la maestria artigianale di Swarovski. In più, Lenovo annuncia l’ampliamento della disponibilità dell’assistente AI Qira, che viene esteso a nuovi dispositivi, applicazioni e mercati.

Procediamo con ordine e scopriamo tutto nel dettaglio.

Motorola Edge 70 Plus

Motorola Edge 70 Plus va ad ampliare ulteriormente la gamma Edge 70 e mette a disposizione un design quad-curved, una batteria generosa, una durabilità avanzata e performance firmate Qualcomm.

Il nuovo smartphone propone un ampio schermo Extreme AMOLED quad-curved da 6,78 pollici con contrasto potenziato per neri più profondi e colori più intensi. Può contare sulla calibrazione display Pantone Validated, che assicura che i contenuti sullo schermo appaiano esattamente come concepiti, e su una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz che riduce stuttering e motion blur per una maggiore reattività e un minor affaticamento visivo. Lato audio, troviamo due speaker stereo di grandi dimensioni e un sistema certificato Hi-Res, con Dolby Atmos per un suono immersivo e multidimensionale.

Il cuore è costituito dal SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X (con AI RAM Boost si può arrivare fino a 24 GB) e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Per le sessioni di multitasking intenso o gaming, è presente un avanzato sistema di raffreddamento a camera di vapore, che dissipa il calore più rapidamente rispetto alle tecnologie di raffreddamento standard, con l’intento di mantenere il dispositivo fresco tra le mani.

Per la creatività, Google Gemini e Cerchia e cerca con Google promettono esperienze intelligenti che si integrano in modo naturale nel flusso quotidiano: Gemini aiuta con lo sviluppo di idee, accelera l’apprendimento, aiuta a scrivere email e a organizzare eventi, mentre Cerchia e cerca permette di cercare istantaneamente qualsiasi elemento sullo schermo senza dover cambiare app. In più, con Gemini Live è possibile conversare in tempo reale.

A livello fotografico, Motorola Edge 70 Plus integra un sensore principale da 200 MP (la risoluzione in MP più alta mai vista sui prodotti del marchio), pensato per catturare foto e video di livello anche in condizioni di scarsa illuminazione; offre stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), colori e tonalità della pelle Pantone Validated, Super Zoom 10x e registrazione video 4K. Al suo fianco è presente una fotocamera macro da 2 MP dedicata alla cattura dei dettagli e agli scatti creativi.

Nella parte frontale trova posto una fotocamera da 32 MP con ottimizzazione avanzata AI-powered per tonalità della pelle ed espressioni facciali. Ruotando lo smartphone in orizzontale, si passa automaticamente alla modalità di gruppo per un campo visivo più ampio. Le funzionalità fotografiche AI-powered lavorano in background per garantire foto e video di qualità con il minimo sforzo. Il Photo Enhancement Engine cattura dettagli più fini in ogni scatto per una resa migliore, senza che l’utente debba intervenire manualmente all’interno delle impostazioni.

Come anticipato, il nuovo arrivato della casa alata propone una generosa batteria: a bordo trovano posto 6500 mAh, che promettono fino a 42 ore di chiamate, fino a 34 ore di video streaming o fino a 23 ore di navigazione sui social. Quando questo non basta, entra in gioco la ricarica rapida cablata TurboPower da 45 W. A disposizione pure la funzione bypass charging, che permette ai giocatori di ricaricare durante il gaming senza surriscaldamenti o pericoli di danneggiamento della batteria.

Specifiche tecniche di Motorola Edge 70 Plus: display Extreme AMOLED da 6,78 pollici a risoluzione 2772 x 1272 con refresh rate fino a 144 Hz, luminosità fino a 5200 nit e vetro Gorilla Glass 7i

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

8 GB di RAM LPDDR5X e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

doppia fotocamera con sensore principale da 200 MP Ultra Pixel (f/1.8, 2.0µm, OIS), sensore macro da 2 MP (f/2.2) e sensore di luce 3-in-1 dedicato

fotocamera anteriore da 32 MP (f/2.2)

connettività 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, porta USB-C

certificazione IP64 e MIL-STD-810H

doppio altoparlante con audio Dolby Atmos

batteria da 6500 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 45 W e inversa da 7,5 W

sistema operativo: Android 16

dimensioni e peso: 162,70 x 75,70 x 8,49 mm, 196 g

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Lo smartphone offre vetro Corning Gorilla Glass 7i sia davanti sia dietro, e propone finiture in acetato, soft luxe e ispirate alla seta che aggiungono un tocco fashion. Sviluppato in collaborazione con il Pantone Color Institute, Edge 70 Plus viene proposto nei seguenti colori:

PANTONE Mountain View, definito come un verde profondo e raffinato ispirato alle foreste antiche, con una finitura ispirata alla seta;

PANTONE Gray Lilac, definito come una fusione della morbidezza del malva con la forza discreta del grigio, con una finitura in acetato;

PANTONE Milky Blue, una tonalità delicata e ovattata ispirata alla quiete luminosa dei cieli all’alba, con una finitura ispirata alla pelle;

PANTONE Sage, ossia un verde tenue e morbido ispirato all’eucalipto dopo la pioggia, con una finitura ispirata alla pelle.

Motorola Razr 70 with Crystals by Swarovski

Restiamo sugli smartphone con una nuova edizione speciale del pieghevole Motorola Razr 70. Si chiama Motorola Razr 70 with Crystals by Swarovski ed è pensata per abbinare il dispositivo all’expertise cromatica di Pantone e alla maestria artigianale di Swarovski. Questa versione esclusiva trasforma uno dei dispositivi più riconoscibili della casa alata in una scintillante espressione di individualità, arricchendo le Motorola Collections e confermando l’impegno del brand “nel riunire le giuste competenze attorno a ogni prodotto, per creare esperienze distintive e personali“.

Ogni elemento del nuovo modello è stato progettato per offrire un’esperienza visiva e tattile di impatto, a partire dal colore. Il dispositivo debutta in una tonalità PANTONE Meteorite, che seguendo le parole del produttore crea una tela raffinata che esalta lo splendore dei cristalli Swarovski, rivelando nuove sfumature di luce e brillantezza a ogni movimento del telefono.

Lo smartphone presenta una texture trapuntata dall’effetto lusso morbido, arricchita da 35 cristalli Swarovski in Silver Night posizionati a mano e con precisione. Il design si completa con un esclusivo cristallo Swarovski a 32 faccette sulla cerniera, che cattura la luce a ogni apertura e chiusura. Il dispositivo è accompagnato da una cover protettiva trasparente che valorizza il design senza nasconderlo.

Per il resto, questo Motorola Razr 70 offre le medesime specifiche del modello “tradizionale”: troviamo il display Extreme AMOLED da 6,9 pollici a risoluzione Full-HD+, il display esterno da 3,63 pollici, il SoC MediaTek Dimensity 7450X, la doppia fotocamera con sensore principale da 50 MP e la batteria da 4800 mAh (qui la scheda tecnica completa).

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Motorola Moto Watch Ultra

Proseguiamo tra le novità Motorola di IFA 2026 con Moto Watch Ultra, smartwatch Wear OS già protagonista nelle scorse settimane di alcune anticipazioni. L’orologio è pensato sia per chi pratica sport con regolarità sia per chi vuole semplicemente comprendere meglio il proprio corpo, e punta a ridefinire il concetto di benessere grazie alla rinnovata collaborazione con Polar.

Grazie agli algoritmi scientificamente validati da Polar, troviamo funzioni come Serene, Nightly Recharge e Sleep Plus Stages: la prima è una modalità di respirazione guidata con biofeedback in tempo reale per il rilassamento, che indica il tempo trascorso nelle tre zone di serenità e la sincronizzazione con il ritmo respiratorio ottimale; la seconda combina la misurazione della qualità del sonno e il recupero del sistema nervoso autonomo (ANS), per capire come il corpo si è ripristinato dalla giornata precedente; Sleep Plus Stages monitora la qualità del sonno e il tempo trascorso nelle varie fasi per calcolare un punteggio personalizzato.

Le integrazioni Polar non sono finite qui. Sono disponibili anche:

Activity Goal: definisce un obiettivo giornaliero personalizzato in base al profilo e al livello di attività scelto dall’utente;

Activity Score: misura i movimenti e l’intensità dell’attività durante la giornata, generando un punteggio personalizzato rispetto all’obiettivo;

Active Intensity Zones: suddivide l’attività per livello di intensità, basandosi su frequenza cardiaca e movimento;

Inactivity Alert: avvisa quando si è rimasti inattivi troppo a lungo;

Smart Calories: fornisce una panoramica delle calorie bruciate durante la giornata, considerando frequenza cardiaca, movimento del polso, peso ed età;

Energy Sources: analizza come il corpo utilizza grassi, carboidrati e proteine durante l’allenamento, offrendo insight metabolici personalizzati.

Moto Watch Ultra integra il sistema operativo Wear OS by Google, con il conseguente accesso al Google Play Store e a tantissime applicazioni (come YouTube, Gemini e Google Maps). Si tratta del primo wearable del marchio con Motorola Qira integrato: basta alzare il polso o pronunciare “Hey Qira” per fare domande o richiamare informazioni salvate in memoria tra i dispositivi dell’ecosistema Lenovo e Motorola.

Il tutto è potenziato dalla piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, che supporta un multitasking reattivo. A bordo un display OLED da 1,5 pollici con funzione always-on e una luminosità massima di 2700 nit, ideali per la visione anche all’aperto, protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3. A livello di autonomia, Motorola promette fino a due giorni con una singola carica, e in 10 minuti è possibile raggiungere il 30%.

Naturalmente non mancano certificazione IP68 contro acqua e polvere e resistenza fino a 5 ATM.

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Motorola Moto Snap Wireless Charger

Motorola lancia anche Moto Snap Wireless Charger, un nuovo caricabatterie senza fili per semplificare l’alimentazione dei dispositivi compatibili Qi e dei dispositivi supportati. Offre una ricarica rapida wireless da 25 W sui dispositivi Qi 2.2 e fino a 30 W sui dispositivi Motorola (grazie al protocollo proprietario), ed è ottimizzato per una ricarica efficiente, fresca e con consumo zero in standby.

La protezione da surriscaldamento e sovraccarica garantisce sessioni di ricarica sempre sicure, e il design è fatto per integrarsi senza problemi sul comodino, sulla scrivania o persino nella borsa da viaggio. Include il cavo USB-C intrecciato da 1,5 metri ed è compatibile con le cover magnetiche: dispone infatti di un potente allineamento magnetico per un collegamento preciso, che elimina ogni incertezza nel posizionare lo smartphone.

Lenovo & Motorola Qira

Presentata all’inizio dell’anno, Lenovo & Motorola Qira è l’assistente AI personale progettata per offrire un’esperienza fluida e integrata tra dispositivi Lenovo e Motorola compatibili. Dopo il debutto commerciale annunciato al Mobile World Congress 2026, Lenovo amplia oggi ulteriormente la disponibilità di Qira estendendola a nuovi dispositivi, applicazioni e mercati.

Qira amplierà il supporto ai PC Lenovo compatibili con 16 GB di memoria, si estenderà ai dispositivi Motorola compatibili man mano che riceveranno l’aggiornamento ad Android 17, sarà integrata nel Moto Watch Ultra e si collegherà alle app e ai servizi di uso quotidiano supportati grazie alla collaborazione tra Lenovo e Workato.

Qira nasce dalla consapevolezza che le persone utilizzano più dispositivi nel corso della giornata. Un’idea annotata su un tablet può dover essere ripresa successivamente su un PC, mentre messaggi, notifiche e dettagli delle riunioni tendono a distribuirsi tra strumenti e piattaforme diverse. Grazie a riepiloghi intelligenti delle notifiche prioritarie e a una conoscenza condivisa tra dispositivi, Lenovo & Motorola Qira consente di recuperare rapidamente le informazioni più importanti, ritrovare ciò che conta e riprendere le proprie attività dal punto in cui erano state interrotte, riducendo il passaggio continuo tra applicazioni e dispositivi.

Gli utenti idonei possono già scaricare Lenovo Qira dal sito Lenovo, mentre in futuro l’applicazione sarà preinstallata sui dispositivi Lenovo compatibili. Nei prossimi mesi arriverà anche sui dispositivi Motorola compatibili attraverso l’aggiornamento ad Android 17. Il rilascio avverrà progressivamente e con tempistiche differenti a seconda del dispositivo e del mercato, quindi torneremo più avanti con maggiori dettagli. Il primo indossabile compatibile è Moto Watch Ultra: gli utenti potranno attivare l’assistente semplicemente sollevando il polso o pronunciando il comando “Hey Qira”, per ottenere informazioni, porre domande e accedere alla conoscenza condivisa tra i propri dispositivi.

“L’AI personale non dovrebbe limitarsi a rispondere alle richieste degli utenti“, ha dichiarato Dan Dery, Vice President of AI Ecosystem di Lenovo. “Dovrebbe comprendere ciò che conta davvero, accompagnare le persone tra i diversi dispositivi e semplificare il modo in cui interagiscono con applicazioni e servizi. Con Lenovo & Motorola Qira stiamo costruendo un’esperienza AI sempre più personale, integrata e intuitiva, senza rinunciare a privacy, controllo e libertà di scelta“.

Qira può collegarsi ad applicazioni e servizi selezionati tra cui Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail e Outlook Calendar, aiutando gli utenti a trovare rapidamente le informazioni rilevanti e a completare le attività. Se un appuntamento viene modificato o arriva un aggiornamento importante via e-mail o su una chat, non sarà più necessario cercarlo manualmente tra diverse applicazioni: attraverso la funzione Catch Me Up, gli utenti potranno visualizzare gli aggiornamenti più rilevanti e intervenire direttamente dalla stessa interfaccia.

Lenovo collabora inoltre con Notion e amplia l’integrazione di Lenovo & Motorola Qira con Perplexity, consentendo agli utenti di continuare a lavorare su raccolte di ispirazione, documenti e ricerche senza interrompere il flusso di lavoro e senza dover passare continuamente da un’applicazione o da un dispositivo all’altro.

Progettata secondo un approccio local-first, l’architettura ibrida privilegia l’elaborazione delle informazioni direttamente sul dispositivo, quando supportata. Le informazioni che arricchiscono la base di conoscenza personale dell’utente vengono archiviate localmente e protette tramite crittografia. Quando per una determinata richiesta è necessario ricorrere all’elaborazione nel cloud, Qira trasmette esclusivamente il prompt e il contesto strettamente necessari all’esecuzione dell’attività attraverso servizi cloud sicuri e protetti da crittografia.

Prezzi e disponibilità delle novità Motorola

Le novità presentate da Motorola saranno disponibili sul sito ufficiale ai seguenti prezzi di partenza consigliati: