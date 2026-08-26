Dopo una lunga attesa, arriva finalmente una buona notizia per i possessori di uno smartphone Google Pixel che utilizzano una SIM CoopVoce, l’operatore ha infatti aggiornato ufficialmente la propria documentazione relativa al 5G, confermando la compatibilità con gli smartphone della serie Pixel a partire da Google Pixel 7.

La novità mette quindi fine a una situazione piuttosto curiosa che si trascinava da mesi, nonostante alcuni utenti avessero già notato l’attivazione del 5G sui propri dispositivi, CoopVoce continuava a indicare i Google Pixel tra gli smartphone non compatibili con la propria rete di quinta generazione.

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Il 5G di CoopVoce arriva sui Google Pixel a partire dal Pixel 7

La conferma ufficiale è arrivata dopo l’aggiornamento della pagina dedicata al 5G di CoopVoce, effettuato a metà agosto 2026. L’operatore indica ora chiaramente la compatibilità con i Google Pixel a partire dal Pixel 7, smartphone lanciato nell’ottobre 2022.

Questo significa che, almeno sulla base delle informazioni comunicate da CoopVoce, i Pixel commercializzati negli ultimi anni possono finalmente sfruttare la rete 5G dell’operatore, senza essere più costretti a utilizzare esclusivamente il 4G.

La questione è particolarmente interessante perché l’attivazione non è legata a un intervento hardware sugli smartphone, il passaggio decisivo è arrivato infatti con Android 17; già a partire da metà giugno alcuni possessori di Pixel avevano segnalato online l’improvvisa comparsa della connettività 5G dopo l’aggiornamento al nuovo sistema operativo, ma fino a questo momento mancava una conferma ufficiale da parte di CoopVoce.

Ora l’operatore ha finalmente aggiornato le proprie indicazioni, rendendo ufficiale una compatibilità che in realtà alcuni utenti avevano già iniziato a sperimentare.

Il semplice possesso di un Pixel compatibile non è però sufficiente per poter navigare sulla rete 5G, per utilizzare la connettività di quinta generazione è necessario avere contemporaneamente un’offerta Turbo 5G attiva, nonché trovarsi ovviamente in una zona raggiunta dalla copertura 5G.

Se manca soltanto anche uno dei requisiti, lo smartphone continuerà a utilizzare automaticamente la rete 4G. Non si tratta quindi di un problema del Pixel o della SIM nel caso in cui il simbolo 5G non compaia, visto che bisogna considerare anche la copertura disponibile nella propria zona.

La rete utilizzata da CoopVoce si appoggia alle infrastrutture Fastweb e Vodafone e, con le offerte abilitate, può raggiungere velocità teoriche fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload. Naturalmente le prestazioni effettive possono variare in base alla copertura, alla congestione della rete, alla posizione e alle caratteristiche della cella alla quale lo smartphone si collega.

Il 5G di CoopVoce può inoltre essere utilizzato anche tramite hotspot e con router 5G compatibili, senza costi aggiuntivi; c’è però una limitazione ben precisa da tenere presente per chi viaggia: la connettività 5G è disponibile soltanto in Italia, mentre durante il roaming internazionale la navigazione rimane limitata al 4G.

Una volta verificati tutti i requisiti, non dovrebbe essere necessario effettuare particolari configurazioni manuali, se il dispositivo non passa immediatamente alla rete 5G dopo l’attivazione dell’offerta, CoopVoce suggerisce semplicemente di riavviare lo smartphone, così da forzare una nuova registrazione sulla rete.

È inoltre opportuno controllare nelle impostazioni del Pixel che il 5G sia effettivamente selezionato come modalità di rete preferita. Se questa impostazione è corretta e sono presenti un’offerta Turbo 5G attiva e la necessaria copertura, il telefono dovrebbe passare automaticamente alla rete di quinta generazione quando disponibile.

La conferma di CoopVoce rappresenta quindi una piccola ma importante svolta per gli utenti Pixel, soprattutto considerando quanto a lungo la compatibilità sia rimasta in una sorta di zona grigia. Per chi possiede un Pixel 7 o un modello successivo dunque, il 5G di CoopVoce è finalmente una possibilità ufficialmente riconosciuta, a patto di avere un’offerta Turbo 5G e di trovarsi in una zona coperta.