A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, Samsung Galaxy S26 FE è protagonista di nuove anticipazioni: questa volta abbiamo la possibilità di scoprire il nuovo smartphone Android in tutte le colorazioni e angolazioni, e persino in un paio di cover. Diamo insieme un’occhiata alle nuove immagini trapelate, che ormai non lasciano più spazio all’immaginazione per quanto riguarda il design.

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Questo è Samsung Galaxy S26 FE: nuove immagini tra colori e cover ufficiali

Samsung Galaxy S26 FE sarà presentato la prossima settimana, il 27 agosto, anche se il suo nome non è stato per ora “pronunciato” dal produttore. In queste ultime settimane abbiamo però già iniziato a conoscerlo, tra render definiti come ufficiali, specifiche tecniche quasi complete, presunti prezzi e persino un breve video e l’etichetta energetica.

Quest’oggi, grazie a SammyGuru abbiamo la possibilità di scoprire insieme una serie di nuove immagini che ritraggono Galaxy S26 FE in tutte le angolazioni e in tre colorazioni, che dovrebbero essere denominate Graphite, Blueberry e Pistachio. Lo smartphone presenta un display piatto con bordi sottili (leggermente più spesso il “mento” inferiore), interrotto dalla fotocamera integrata con foro, e una parte posteriore caratterizzata da un modulo fotografico con la classica disposizione delle fotocamere di Samsung.

Rispetto a Galaxy S26 e ad altri modelli, questo Fan Edition non sembra proporre obiettivi che sporgono oltre il modulo (che risulta già sporgente di suo rispetto alla scocca). La colorazione Graphite è la più classica, e viene accompagnata dal blu scuro/viola della variante Blueberry e dal verde chiaro di quella Pistachio, che ricorda molto da vicino la colorazione appena proposta su Galaxy Z Fold8. In tutti e tre i casi troviamo bordi argentati, che non seguono il resto della scocca.

Samsung Galaxy S26 FE Blueberry

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Samsung Galaxy S26 FE Pistachio

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Samsung Galaxy S26 FE Graphite

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Sempre da SammyGuru (grazie a un rivenditore online) arrivano le immagini qui sotto. Questa volta possiamo vedere un paio di cover Samsung per Galaxy S26 FE: abbiamo in particolare una custodia magnetica trasparente e una custodia magnetica in silicone. Possiamo persino vedere la confezione di vendita della prima.

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Anche qui possiamo notare un design complessivo e una disposizione dei pulsanti quasi identici a quelli del predecessore Galaxy S25 FE, ma anche la modifica alla configurazione della fotocamera. Il modulo si trova leggermente più in alto (più vicino all’angolo) e non sembra proporre obiettivi sporgenti rispetto al modulo stesso. Questa nuova posizione potrebbe dare qualche grattacapo in più a chi utilizzerà lo smartphone appoggiato a una superficie piana senza cover.

In base a quanto trapelato finora, Samsung Galaxy S26 FE dovrebbe essere mosso dal SoC Exynos 2500, supportato da 8 GB di RAM e da almeno 128 GB di memoria interna, e dovrebbe offrire un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP affiancato da teleobiettivo e sensore ultra-grandangolare. La batteria dovrebbe essere sempre da 4900 mAh (stessa capacità del predecessore, ma comunque superiore a Galaxy S26).

Samsung ha fissato un evento per il 27 agosto 2026, anche se non ha citato esplicitamente Galaxy S26 FE. Lo smartphone dovrebbe essere lanciato in compagnia dei nuovi tablet della serie Galaxy Tab S12, e forse di qualche altra novità. Non ci resta che aspettare pochi giorni per avere tutti i dettagli.

In copertina Samsung Galaxy S26