A inizio anno Samsung ha presentato ufficialmente la serie Samsung Galaxy S26 ma, a quanto pare, ancora manca all’appello un modello: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy S26 FE.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso coreano ha reso noto di avere organizzato un nuovo evento Galaxy Unpacked dedicato proprio alla serie Samsung Galaxy S26 e tutto sembra suggerire che il suo protagonista sarà proprio il modello Fan Edition.

Sempre nelle scorse ore anche Sony ha reso noto di avere in programma il lancio di Sony Xperia 10 VIII.

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Ecco quando arriverà Samsung Galaxy S26 FE

Sebbene il produttore coreano non abbia citato tale smartphone, non sembrano esservi dubbi sul fatto che sarà proprio Samsung Galaxy S26 FE ad essere presentato giovedì 27 agosto 2026 in occasione di quello che è stato definito il “Galaxy Event August 2026”.

Samsung ci ha tenuto a ricordare che la serie Galaxy S26 “ha alzato l’asticella con le sue innovazioni più audaci in fatto di fotocamera e intelligenza artificiale, rendendo più semplice per gli utenti catturare, creare e connettersi ogni giorno”.

Tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S26 FE non dovrebbero mancare un processore Samsung Exynos 2500, un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, 8 GB di RAM, almeno 128 GB di memoria di archiviazione, una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel e una batteria da 4.900 mAh.

Per quanto riguarda il design, non sono attese particolari novità mentre sarà interessante scoprire se lo smartphone sarà da subito disponibile anche nel nostro Paese e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

L’evento del 27 agosto potrà essere seguito in diretta streaming sul sito del produttore coreano o sul suo canale YouTube a partire dalle 14.

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La data di lancio di Sony Xperia 10 VIII

Sony ha scelto il 25 agosto 2026 (alle ore 04:00 italiane) come data per la presentazione di Sony Xperia 10 VIII, atteso nuovo modello di fascia media dell’azienda nipponica.

Purtroppo al momento non vi sono molti dettagli su quelle che potrebbero essere le sue caratteristiche principali, tra le quali dovremmo trovare un processore Qualcomm, 8 GB di RAM e Android 16.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda prezzo e disponibilità.