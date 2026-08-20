Dopo gli aumenti dello scorso aprile che coinvolgevano i soli utenti statunitensi, tutti sospettavamo che fosse solo questione di tempo prima che qualcosa si muovesse anche in Italia, come sempre in peggio per gli utenti, per quanto concerne YouTube Premium.

Google ha infatti aumentato il listino prezzi di tutti i piani in abbonamento a YouTube, sia per i nuovi abbonati che per gli utenti già abbonati, i quali stanno ricevendo una mail informativa della situazione legata al loro piano specifico che offre il nuovo canone e la data di entrata in vigore della modifica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovi aumenti in Italia per YouTube Premium

Come anticipato in apertura, aumenta il canone mensile per tutti i piani in abbonamento a YouTube Premium, sia per i nuovi/futuri abbonati, che possono già trovare i nuovi prezzi sul portale della piattaforma, sia per i già abbonati, che stanno ricevendo una mail informativa che informa della modifica.

La motivazione dietro la decisione di aumentare i prezzi, presa “non alla leggera” dal team della piattaforma streaming, è sempre la stessa: “Questo aggiornamento ci consentirà di continuare a migliorare Premium e a sostenere i creator e gli artisti che guardi su YouTube”.

Buongiorno Alessandro Di Cristina, grazie per avere scelto di abbonarti a YouTube Premium. Ci auguriamo che tu stia apprezzando i vantaggi di YouTube Premium, inclusi i video scaricabili e senza annunci, la riproduzione in background e l’accesso senza interruzioni a oltre 300 milioni di tracce sull’app YouTube Music, tra cui brani ufficiali, remix, performance live e cover. Per continuare a offrire un servizio e funzionalità di alto livello, stiamo aumentando il prezzo del tuo abbonamento da 8,99 €/mese a 10,49 €/mese. Non prendiamo queste decisioni alla leggera, ma questo aggiornamento ci consentirà di continuare a migliorare Premium e sostenere i creator e gli artisti che guardi su YouTube. Applicheremo la variazione dalla prossima data di fatturazione il 1 ottobre 2026.

Il nuovo listino prezzi

Di seguito riportiamo invece il listino aggiornato, dove spicca l’aumento monstre nel canone del piano Famiglia, che viene modificato per la prima volta da settembre 2021:

Il Piano Individuale (un utente) aumenta di 2 euro al mese , passando da 13,99 euro al mese a 15,99 euro al mese .

(un utente) , passando da 13,99 euro al mese a . Il Piano Famiglia (fino a cinque membri del gruppo famiglia, età minima 13 anni) aumenta di 4 euro al mese , passando da 25,99 euro al mese a 29,99 euro al mese .

(fino a cinque membri del gruppo famiglia, età minima 13 anni) , passando da 25,99 euro al mese a . Il Piano Studenti (solo per studenti idonei, verifica annuale dello status) aumenta di 1,5 euro al mese, passando da 8,99 euro al mese a 10,49 euro al mese.

In tutti i casi, rimane la possibilità di provare gratuitamente il servizio in abbonamento per un mese ma, come al solito, ciò è valido solo per i “nuovi abbonati idonei”.

Aumenta il canone mensile anche di YouTube Premium Lite

Arriva il primo aumento della storia anche per l’ultimo piano introdotto a listino in Italia, ovvero YouTube Premium Lite: il piano “economico”, introdotto nel Bel Paese a ottobre 2025, aumenta di un euro al mese, passando da 7,99 euro al mese a 8,99 euro al mese.

Rispetto al Piano Individuale, il piano YouTube Premium Lite consente di risparmiare circa il 44% sul canone mensile ma, come sappiamo, offre qualche vantaggio in meno: gli utenti possono continuare a guardare la maggior parte dei video senza annunci (tranne quelli relativi alla musica e gli Shorts) e, dallo scorso febbraio, possono anche effettuare il download per la riproduzione offline oppure la riproduzione in background (sempre di tutti i video tranne quelli relativi alla musica e agli Shorts).

Cosa cambia per i già abbonati

Nella mail inviata ai già abbonati, il team di YouTube Premium mette in evidenza la data di entrata in vigore della modifica al canone mensile: in sostanza, i già abbonati hanno il rinnovo attuale e il successivo per potere eventualmente decidere di annullare l’abbonamento prima che aumenti il canone mensile.

Quelli appena discussi sono solo gli ultimi di una lunga lista di aumenti che sta caratterizzando praticamente qualsiasi cosa nell’ultimo periodo: dall’hardware, colpa della crisi delle memorie, ai servizi, tutto costa sempre di più.