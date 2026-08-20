Revolut annuncia un’offerta dedicata ai nuovi clienti italiani: chi si iscrive per la prima volta può avere accesso a un tasso del 3,5% annuo lordo per i primi quattro mesi su saldi fino a 15.000 euro. Vediamo come funziona e come approfittarne se siete interessati.

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La nuova promozione Revolut per i nuovi clienti: tasso del 3,5% annuo lordo per quattro mesi

Revolut lancia una nuova promozione pensata per i nuovi clienti. La nota fintech, che ha ormai superato i 5,5 milioni di clienti in Italia e il 75 milioni nel mondo, propone per i nuovi iscritti un tasso più vantaggioso: più precisamente, i nuovi iscritti che entro un mese dalla registrazione aprono un conto di risparmio Instant Access possono beneficiare del tasso del 3,5% annuo lordo per quattro mesi.

Dopo questo periodo, il tasso di interesse applicabile dipenderà dal piano Revolut scelto. Il Conto Risparmio ad Accesso Immediato è progettato per offrire un rendimento competitivo mantenendo al contempo il denaro accessibile: permette di aggiungere o prelevare denaro in qualsiasi momento, senza periodi di vincolo, mentre gli interessi vengono calcolati e corrisposti giornalmente. Il tutto è integrato nell’app Revolut, scaricabile gratuitamente sul Google Play Store (per Android) o sull’App Store (per iOS): l’applicazione permette di aprire rapidamente un nuovo conto, monitorare in tempo reale i risparmi e gli interessi maturati, impostare bonifici ricorrenti e non solo.

In base a quanto riferito da Revolut, nell’ultimo anno il numero di clienti che utilizza il Conto Risparmio in Italia è aumentato del 275% su base annua. Secondo una ricerca condotta dalla stessa fintech in collaborazione con Dynata, quasi il 25% degli italiani ritiene che sviluppare abitudini di risparmio a lungo termine sia tra le competenze finanziarie per cui i giovani sono meno preparati. Proprio per questo Revolut vuole rendere più semplice per le persone iniziare a risparmiare non appena si iscrivono alla piattaforma e costruire questa abitudine nel tempo.

“Stiamo assistendo a un chiaro cambiamento nel modo in cui i nostri clienti in Italia utilizzano Revolut“, ha dichiarato Ignacio Zunzunegui, Head of Growth per Sud Europa, America Latina e Stati Uniti presso Revolut. “Il risparmio è diventato una delle priorità principali per molti consumatori italiani, ma iniziare non dovrebbe essere complicato. La nostra ricerca mostra che molti italiani ritengono che le nuove generazioni non stiano sviluppando solide abitudini di risparmio a lungo termine. Vogliamo contribuire a cambiare questa situazione rendendo il risparmio semplice, accessibile e vantaggioso fin dal primo giorno. Questa promozione offre ai nuovi clienti un rendimento vantaggioso, oltre a un’esperienza di risparmio digitale pensata per l’uso quotidiano“.